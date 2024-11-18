أخبار النصر اليوم | مفاجأة سعيدة من لجنة التوثيق، ومقصية رونالدو تفتح النار على جويدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 نوفمبر 2024.

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اللاعب كان مثار جدل واسع مؤخرًا

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