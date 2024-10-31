أخبار النصر اليوم | بروزوفيتش يُثير القلق قبل الديربي، وشكوى رسمية للتحقيق في ""كلاب يشجعهم قرود"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 31 أكتوبر 2024.
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"كريستيانو رونالدو سيتأثر به" .. نصيحة للنصر بتعيين أسطورة الاتحاد "السعودي" لإنقاذ الفريق!
النصر يستعد لاختبار الهلال في دوري روشن..
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"لا يعترفون بأول ديربي في تاريخ الرياض" .. اعتراض شديد اللهجة على تجاهل الشباب من أجل النصر والهلال
قبل أسبوع الديربيات..
"ليس لدي تفسير لاستمراره مع البرتغال" .. زميل كريستيانو رونالدو يكشف موقفه من كأس العالم 2026!
هل يلحق قائد النصر بمونديال 2026؟
"كلاب يشجعهم قرود" .. عضو شرف النصر السابق يهين لاعبي العالمي وجماهيره وتحرك رسمي ضده
تغريدة فجة خرجت عقب وداع النصر لكأس الملك!
قبل ديربي الهلال .. بروزوفيتش يغيب عن تدريبات النصر و"السبب الحقيقي غامض"!
مباراة مصيرية للنصر أمام الهلال بعد النتائج الأخيرة..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
بـ"مقطع فيديو وتعليق" .. الهلال يحسم مصير ياسين بونو من ديربي النصر
الهلال تأثر بغياب ياسين بونو رغم الانتصارات..
"الهلال لا يقهر!" .. بيولي يكشف أسباب موافقته على تدريب النصر ويتحدث عن الديربي ورونالدو
النصر في "تراجع" مع بيولي رغم البداية الرائعة..
سر "تأخر" تجديد عقد رونالدو مع النصر .. والهريفي يطالب بـ"نقله" إلى الهلال أو أي فريق آخر
رونالدو يتعرض لـ"انتقادات عنيفة" بعد مواجهة النصر والتعاون..
"حلم لن يتحقق".. أسطورة البريميرليج يتحدى كريستيانو رونالدو: الفشل مصيرك!
ماذا قال بيتي؟
فانتازي جول لدوري روشن: جولة الخيارات الصعبة.. و"الحيتان الصغيرة" قشة الإنقاذ
قمتان منتظرتان في واحدة من أكثر الجولات سخونة بالمسابقة