أخبار النصر اليوم | الجمعان يُحدد مهمته الأولى في ملف التعاقدات، والصفقة التي جعلت الهلال يلتف حول نفسه

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 يناير 2025
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
"نحن لا نحلم، الأمر يعتمد على عاملين" .. الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن يُهدد ريال مدريد بخطف فينيسيوس جونيور
الرغبة حقيقية في نقل النجم البرازيلي للملاعب السعودية
الموضوع يُستكمل بالأسفل
"الهلال أصبح للأغنياء" .. تقدم هائل للاتحاد وتراجع مرعب للزعيم في الحضور الجماهيري لدوري روشن السعودي
الزعماء في حالة غضب واستياء من فريقهم!
"المفاوض النصراوي جعل الهلال يلتف حول نفسه" .. النصر خدم الرياضة السعودية بخطفه تلك الصفقة من جاره
الصفقة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا
حدد مهمته الأولى .. ماجد الجمعان يُزيح جويدو فينجا من طريقه ويتولى رسميًا ملف التعاقدات في النصر
المسؤول الإيطالي أصبح بلا مسؤوليات
"مؤامرة 2004 والسخرية من النصر!" .. نجم الهلال الأسبق يبرر مواقفه المثيرة ويؤكد: أنا سبب إلهام رونالدو
تصريحات مثيرة من نجم الهلال الأسبق..
بعد صدور تكذيب رسمي من الاتحاد .. "برا 18" يصعد من تحديه بشأن إصابة ديابي وانتقال تاليسكا
أيهما سيصدق في النهاية.. الاتحاد أم مسؤول "برا 18"؟!
"يبدو أن مدربه تراجع عن رأيه!" .. فريق سعودي مفاجئ ينافس الهلال والاتحاد على صفقة محمد صلاح
محمد صلاح على رأس الأسماء المطلوبة في السعودية..
دق ناقوس الخطر في النصر بسبب أزمة تاليسكا .. ومطالبات بـ"التعلم من الهلال"!
تحذيرات خطيرة للنصر في أزمة تاليسكا..
بقيادة الجمعان .. النصر يتوصل إلى "اتفاق" مع رونالدو بعد تزايد أنباء رحيله!
تطورات مهمة في مستقبل كريستيانو رونالدو..