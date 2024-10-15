أخبار النصر اليوم | التعاقد مع مدرب سعودي، وسخرية رونالدو من شتشيسني

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 أكتوبر 2024.
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حدد الملعب الجديد أخيرًا .. الاتحاد الآسيوي يُعلن رسميًا نقل مباراة الاستقلال والنصر إلى خارج إيران
الأمر أصبح رسميًا بعد جدال ونقاش طويل
الموضوع يُستكمل بالأسفل
بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي .. النصر يحسم موقف سلطان الغنام من مواجهة الشباب
اللاعب غاب عن معسكر المنتخب السعودي للإصابة
"تخريب وتحريض اللاعبين!" .. مسؤول النصر السابق يكشف عن خطة إفشال صندوق الاستثمارات
الكشف عن كواليس خطيرة داخل أندية صندوق الاستثمارات..
"بعد ارتباط اسمه بتدريب الأهلي" .. روي فيتوريا يقترب من هذا الفريق السعودي!
حقق نتائج جيدة في فترته مع نادي النصر..
ردًا على الهجوم عليه لإصابة لامين يامال .. دي لافوينتي غاضبًا: انظروا إلى ميسي ورونالدو!
مدرب لاروخا يدافع عن نفسه..
"لاعبو النصر تفوقوا عليه!" .. وزير الرياضة يكشف عن "ميزة" تعلمها زملاء رونالدو منه
الصفقة الأضخم في تاريخ كرة القدم السعودية..
فيديو | مقللًا من يوفنتوس .. رونالدو يسخر من شتشيسني بعد انتقاله لبرشلونة
خمس بطولات حققها الثنائي معًا في السيدة العجوز لكن هذا لا يمنع الدون من السخرية منه..
القرار النهائي .. نجم النصر يخضع لـ"عملية جراحية" وتحديد مدة غيابه عن الملاعب
أيام طويلة من الجدل بشأن إصابة اللاعب..
النصر اتخذ القرار .. التعاقد مع مدرب سعودي جديد و"هذا الاسم الأقرب!"
النصر انتفض بقوة بعد بداية موسم سيئة للغاية..
خاص| فينجادا: مستقبل منتخب السعودية سيكون أسوأ .. وموجة دوري روشن ستنتهي بعد 3 سنوات!
فينجادا يتحدث للنسخة العربية لموقع GOAL عن المنتخب السعودي ودوري روشن