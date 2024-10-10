أخبار النصر اليوم | بروزوفيتش يرفض قرار بيولي، وتفاصيل اجتماع القمة مع كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 أكتوبر 2024.

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تعرف على رسالة رونالدو إلى نادال بعد اعتزاله

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قبل قمة الجوهرة المشعة بين السعودية واليابان..

النجم الكرواتي يُريد استغلال فترة التوقف أفضل استغلال

بعد قرار وزارة الرياضة بتعيين عبد الله الماجد رئيسًا للنصر..

هل سيعود رونالدو إلى إنجلترا مرة أخرى؟

حمد الله الاتحاد نجح في تبرئة حمد الله النصر!

الاسم الأكبر في تاريخ الدوري السعودي..

GOAL

ماني أصبح سلاحًا فتاكًا للنصر في الموسم الحالي..

قائمة الـ10 الأفضل في التاريخ بـ"عيون أوتافيو"

اللاعب كتب المجد مع إسبانيا باعتلاء عرش أمم أوروبا 2024..

ماذا قال خاليدو كوليبالي؟!..

إغلاق واحد من أهم الملفات داخل نادي النصر..

حُسم أمر المباراة الجدلية أخيرًا