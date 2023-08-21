أخبار النصر اليوم | أجانب "الآسيوية" .. والاتفاق مع نجم مانشستر سيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق 21 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق 21 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

في منزل الوليد بن طلال .. كواليس تحول صفقة تمبكتي من النصر إلى الهلال

في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.. يبدو أن نادي الهلال السعودي، قد حسم بالفعل، صفقة التعاقد مع النجم الدولي حسان تمبكتي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

لحل معضلة النصر .. نجم مانشستر سيتي يوافق على العرض السعودي

مازالت محاولات مسؤولي النصر من أجل حل أكبر أزمات الفريق الفنية مستمرة، وذلك قبل أن يتم إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية 2023 (طالع التفاصيل).

لويس كاسترو يتحدث عن إقالته من النصر .. ويحذر الجماهير!

رد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على إمكانية "إقالته" من منصبه؛ في حال واصل الفريق الأول لكرة القدم، نتائجه السلبية، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

الاتحاد يُزاحم الأهلي على توقيع العمري .. والنصر يصدمه بطلباته!

أبدى نادي الاتحاد رغبته رسمًا بالتعاقد مع عبد الإله العمري مدافع النصر، وذلك عبر إرسال خطاب للإدارة النصراوية يستفسر فيه عن طلباتها للتنازل عن اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة هذا الصيف (طالع التفاصيل).

"طفشوني" .. عبدالفتاح عسيري يكشف عن سبب رحيله عن النصر

كشف عبد الفتاح عسيري لاعب نادي الطائي، عن سبب رحيله عن نادي النصر، وذلك بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

حدثت في مثل هذا اليوم .. حكاية سرقة نجم الهلال لرقم رونالدو الأسطوري

جمع دوري روشن السعودي العديد من نجوم العالم هذا الصيف، وقد حظي البرتغاليون سواء على صعيد اللاعبين أم المدربين على نصيب جيد من أجانب البطولة التي يسعى القائمون عليها لجعلها بين الأفضل في العالم، وأبرزهم الثنائي كريستيانو رونالدو وروبن نيفيش والتي تجمع بينهما حكاية مثيرة تعود إلى عام 2014 (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

فيديو | صاحب واقعة "الماتش بدأ يا وليد" يوجه رسالة إلى حارس النصر

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لمشجع مصري متواجد في مدرجات ملعب الأول بارك، خلال مباراة النصر أمام التعاون في دوري روشن السعودي، وهو يُنبه وليد عبد الله حارس العالمي بالالتفات إلى ملعب المباراة (طالع التفاصيل).

مفاجأة مدوية في اختيارات كاسترو لأجانب النصر أمام شباب الأهلي

يبدأ النصر مساء غدٍ على ملعبه الأول بارك مشواره في دوري أبطال آسيا 2023-2024 بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات، وقد استقر مدربه لويس كاسترو على خياراته الأجنبية للقاء (طالع التفاصيل).

موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة كبيرة وهامة، تجمع بين النصر وشباب الأهلي دبي، في قمة خليجية، بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2024 (طالع التفاصيل).

SHAHID