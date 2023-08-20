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"طفشوني" .. عبدالفتاح عسيري يكشف عن سبب رحيله عن النصر

أحمد رفعت
Asiri Al-NassrGetty
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عسيري يتحدث عن رحيله عن نادي النصر

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كشف عبد الفتاح عسيري لاعب نادي الطائي، عن سبب رحيله عن نادي النصر، وذلك بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي.

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عسيري كان لاعبًا في النصر، وانتقل إلى ماريهامن الفلنلندي خلال شهر أبريل الماضي، قبل عودته إلى دوري روشن من بوابة الطائي في صيف 2023.

وقال عسيري خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "أحترم النصر وأقدرهم، ولكن لم أوفق معهم، وكل شيء في وقته، وأنا من فضلت الرحيل عن النصر".

وأضاف عبد الفتاح عسيري: "كنت أتدرب بمفردي ولذلك قررت الرحيل عن صفوف النصر، ولا أعرف سبب التدريب بشكل منفرد داخل صفوف العالمي".

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واختتم عسيري تصريحاته قائلًا: "الإدارة النصراوية قررت التدريب بمفردي ولا أعلم السبب، وطفشت بعد تنازلي عن بعض الأمور، ويمكنك أن تسألهم لماذا كنت أتدرب بشكل منفرد".

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