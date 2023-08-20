تعرف على موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة...

يستقبل ملعب الأول بارك، مباراة كبيرة وهامة، تجمع بين النصر وشباب الأهلي دبي، في قمة خليجية، بالتصفيات المؤهلة لدوري أبطال آسيا 2024.

النصر سيدخل المباراة، وعينه على الفوز للعبور إلى المرحلة القادمة من البطولة الآسيوية، التي يسعى للوصول إلى أبعد نقطة فيها، ومصالحة جماهيره بعد البداية المتراجعة للموسم في دوري روشن.

أما شباب الأهلي، فقد نجح في الفوز على الوحدات الأردني، في الدور الماضي من البطولة، ويهدف لمواصلة الانتصارات، وإحراج النصر على ملعبه ووسط جماهيره، وخطف بطاقة العبور.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024؟

موعد مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024، هو يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024؟

تذاع مباريات تصفيات دوري أبطال آسيا 2024، للأندية السعودية على شبكة قنوات SSC، يمكنك رؤية المباراة على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب النصر - شباب الأهلي دبي الثلاثاء 22 أغسطس 2023،

20:20 السعودية ومصر SSC Sports HD1 الأول بارك

تشكيل النصر المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

نواف العقيدي

سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – أليكس تيليس

عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا

ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا