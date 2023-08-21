في منزل الوليد بن طلال .. كواليس تحول صفقة تمبكتي من النصر إلى الهلال

أضخم صفقة محلية في تاريخ السعودية

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في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.. يبدو أن نادي الهلال السعودي، قد حسم بالفعل، صفقة التعاقد مع النجم الدولي حسان تمبكتي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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تمبكتي البالغ من العمر 24 سنة، أعلن خلال الساعات القليلة الماضية، رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي؛ وسط اهتمام كبير من أندية الهلال والاتحاد والأهلي، وخاصة النصر، الذي دخل بقوة في الساعات الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، كان عرض الزعيم الهلالي، المقدم إلى الليث، للتعاقد مع المدافع الشاب، أقل بـ10 ملايين ريال سعودي، من منافسيه النصر والاتحاد والأهلي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، اجتمع في منزله، مع خالد الثنيان وفهد بن نافل، رئيسي الشباب وقلعة الزعيم، على التوالي.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع، زاد الهلال من عرضه للتعاقد مع تمبكتي؛ الأمر الذي دفع الثنيان؛ للموافقة على انتقال اللاعب إلى الفريق الأزرق، بدلًا من الثلاثي الكبير الآخر.

وأعلنت الصحيفة، أن قيمة الصفقة الإجمالية، تقدر بـ138 مليون ريال سعودي؛ حيث سيحصل الشباب، على مبلغ 60 مليونًا، بالإضافة إلى تنازل الهلال عن باقي مستحقاته في صفقة النجم الكولومبي جوستافو كوييار، وانتقال 3 لاعبين إلى الليث، على سبيل الإعارة.

ومن ناحيته.. سيوقع حسان تمبكتي، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ لمدة 4 سنوات قادمة، حتى 30 يونيو 2027.

جدير بالذكر أن كوييار، انتقل في الميركاتو الصيفي الحالي، من نادي الشباب إلى الهلال، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام المحلية، بحوالي 5 ملايين ريال سعودي.

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