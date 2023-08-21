لويس كاسترو يتحدث عن إقالته من النصر .. ويحذر الجماهير!

تصريحات مثيرة من لويس كاسترو

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رد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، على إمكانية "إقالته" من منصبه؛ في حال واصل الفريق الأول لكرة القدم، نتائجه السلبية، خلال الفترة القادمة.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام الاتفاق والتعاون، في الجولتين الأولى والثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونفى كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النصر وشباب الأهلي دبي الإماراتي، قلقه من الإقالة؛ قائلًا: "الخوف هو أكبر عدو للإنسان.. وأنا لا أخاف من شيء".

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وأضاف المدير الفني البرتغالي، في كلمته التي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "لم يسبق وأن تم إقالتي من أي فريق دربته، طوال مسيرتي مع عالم الساحرة المستديرة".

وحذر لويس كاسترو، جماهير نادي النصر، من التدخل في عمله؛ كاشفًا عن أنه أخبر الإدارة منذ أول يوم، بأنه المسؤول عن كل شيء في الفريق.

وشدد مدرب العالمي، على أن البناء يحتاج إلى الوقت، مستشهدًا بعمله مع نادي بوتافوجو البرازيلي؛ الذي حوله من فريق ينافس على الهبوط إلى بطل، على عدة مراحل.

وأضاف: "البناء يبدأ من الأعمدة وليس السطح.. إذا تم التسرع في تنفيذ خطتي داخل نادي النصر، فإن النتائج قد تكون سيئة للغاية؛ لذلك يجب الصبر".

وعلى جانب آخر.. أعلن كاسترو، مشاركة رونالدو والثنائي السنغالي ساديو ماني والإيفواري جيسلان كونان، أمام شباب الأهلي، لافتًا إلى أنه سيحسم مصير الثنائي الأجنبي الأخير، الذي سيدخل قائمة المباراة، غدًا الثلاثاء.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه شباب الأهلي دبي، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

SHAHID