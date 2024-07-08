أخبار النصر اليوم | انتهاء أزمة ديون "المليون" وسؤال مربك حول معسكر البرتغال!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثامن من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
الشباب يُقدم عرضًا رسميًا لضم مدافع النصر
تُواصل أندية دوري روشن السعودي تحركاتها الجادة في سوق الانتقالات الخاص باللاعبين السعوديين، فيما مازال الجزء الخاص بالأجانب مؤجلًا حتى نهاية يورو 2024 فيما يبدو.
"هذا حقه مثلما فعل مع بنزيما" .. مسؤول الأهلي السابق يشيد برفض يايسله لنجم النصر!
أصبح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، محل إشادة من قِبل جماهير الراقي، في ظل تدعيمات الجهاز الفني، وبدء مراحل التحضير للموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في دوري النخبة الآسيوية.
وضع عقبتين في طريق الصفقة .. مانشستر سيتي يُفاجئ النصر بشأن إيدرسون
يبدو أن طريق النصر نحو حسم صفقة البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي لن يكون معبدًا أبدًا، وذلك رغم حصول النادي السعودي على موافقة اللاعب.
حبل الإنقاذ .. برشلونة يُحاول إقناع رافينيا بالانتقال إلى الدوري السعودي
يعيش برشلونة وضعًا اقتصاديًا صعبًا يحد من مساعيه لدعم صفوفه باللاعبين المميزين استعدادًا للموسم الجديد، وتُمثل العروض السعودية لبعض نجومه حبل الإنقاذ للنادي من تلك الأزمة الكبرى.
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"سدد دينًا قديمًا" .. النصر يكرم لاعبه السابق بعد سنوات من المعاناة!
قررت إدارة نادي النصر، برئاسة إبراهيم المهيدب، إنهاء أزمة لاعب الفريق السابق، علي بن يزيد، ومنحه مستحقاته المتأخرة، التي طالب بها منذ سنوات طويلة.
بأقل من شرطه الجزائي .. ترشيح لاتيني للنصر بموهبة أرجنتينية تصنع أهداف كريستيانو رونالدو!
يواصل نادي النصر، رحلة البحث عن ضم صفقتين جديدتين من مواليد 2003 فما بعد، وفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن قائمة الأجانب لأندية دوري روشن السعودي، في الموسم الجديد، بعد رفع العدد المسموح به إلى 10 أجانب لكل نادٍ.
مانشستر يونايتد يحسم نهائيًا موقف برونو فرنانديش من الرحيل للهلال أو النصر
حسم مانشستر يونايتد نهائيًا موقف نجمه برونو فرنانديش من الرحيل إلى دوري روشن السعودي، خاصة في ظل الحديث عن عروض ضخمة جدًا من الهلال والنصر.
ملف شائك وفخ لم يسقط فيه الهلال .. تصرف غريب من إدارة النصر يثير الجدل!
أثارت إدارة نادي النصر، حالة من الجدل، حول قرار الإدارة بشأن سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى منطقة فارو البرتغالية، من أجل بدء المعسكر التحضيري للموسم الرياضي الجديد.
ميسي ورونالدو.. هل يتفق الأسطورتان على "الحلم المستحيل" قبل الاعتزال؟
يتواصل الحديث عن نهاية مسيرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الذي يصنفه كثيرون على أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، مع انتقال أسطورة البرتغال إلى النصر السعودي وتواجد النجم الأرجنتيني في إنتر ميامي الأمريكي.
"أقل بنسبة 50%" .. اقتراح يفاجئ مانشستر سيتي حول مقابل انتقال دي بروينه إلى دوري روشن!
أصبحت الجماهير السعودية تترقب المفاجأة الكبرى، بانتظار موافقة مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة الموسم، بانتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروينه إلى دوري روشن للمحترفين، بعد مؤشرات حول قبوله بفكرة اللعب في الاتحاد.