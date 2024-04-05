أخبار النصر اليوم | العالمي يفقد نجمه أمام الهلال .. وأسلوب كاسترو العاطفي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 5 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 5 إبريل 2024

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11 وجهًا جديدًا .. قرار لويس كاسترو يفاجئ الهلال قبل ديربي السوبر!

بدأ المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، في الاستعداد الفعلي لمواجهة الهلال في ديربي الرياض، بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد أن اتخذ قرارًا مفاجئًا. "اقرأ التفاصيل"

"تحدى الظروف السياسية وذهب لبيوت المسؤولين ورفض الخيانة" .. عبدالرزاق حمدالله ضحى من أجل النصر ورحل مقهورًا

تعودنا في أغلب الأحيان؛ عندما يقرر شخصان أو طرفان "الانفصال"، يبدأ كل منهما التشكيك في الآخر أو تشويه صورته، متناسيان بذلك العشرة التي تجمعهما. "اقرأ التفاصيل"

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"لن يلحق بديربي الهلال" .. نجم النصر يغيب عن كأس السوبر السعودي

في ضربة جديدة.. تأكد غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "كريستيانو رونالدو يتفوق على ليونيل ميسي ومركز نيمار" .. نجم الأهلي يرتب أفضل اللاعبين عالميًا!

رتب النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أفضل اللاعبين في العالم، من وجهة نظره الخاصة. "اقرأ التفاصيل"

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد | البلوز يكسرون لعنة الشياطين المزمنة .. وعلى النصر الهروب من صفقة كريستيانو رونالدو الفاشلة

"دوام الحال من المحال".. حكمة مصرية شهيرة، تنطبق تمامًا على ما يعيشه عملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وتشيلسي، في الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

منافسة من نوع خاص بين الهلال والنصر والاتحاد .. كشف قيمة "الجوائز المالية" في السوبر

حدد اتحاد الكرة السعودي، قيمة "جوائز" بطولة كأس السوبر المحلي، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل 2024. "اقرأ التفاصيل"

مستخدمًا الأسلوب العاطفي .. كاسترو يتحدث عن مستقبله بعد أنباء تفاوض النصر مع مورينيو

مع ترديد أنباء عن استغناء نادي النصر عنه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ اتجه المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، إلى الأسلوب العاطفي، في تصريحاته بشأن مستقبله. "اقرأ التفاصيل"

ليس النصر .. أسطورة الاتحاد يتوقع الفريق "المفاجأة" الذي سيوقف سلسلة الهلال!

كشف محمد نور أسطورة نادي الاتحاد، عن الفريق الذي سيتمكن من إيقاف سلسلة الانتصارات التاريخية التي يُحققها نادي الهلال خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

أسطورة ريال مدريد .. النصر يُخطط لصفقة عالمية جديدة!

بدأ نادي النصر في التحرك الفعلي استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، باستهداف التعاقد مع أحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني خلال الوقت الحالي. "اقرأ التفاصيل"

مراكز صادمة للاتحاد والنصر .. ترتيب دوري روشن السعودي دون أهداف الأجانب

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة 27 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، فهل سألت نفسك يومًا ما، ما هو ترتيب الدوري إذا قمنا بعدم احتساب أهداف النجوم الأجانب للأندية؟ "اقرأ التفاصيل"

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