مستخدمًا الأسلوب العاطفي .. كاسترو يتحدث عن مستقبله بعد أنباء تفاوض النصر مع مورينيو

الكثيرون يطالبون برحيله عن نادي النصر..

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مع ترديد أنباء عن استغناء نادي النصر عنه، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ اتجه المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، إلى الأسلوب العاطفي، في تصريحاته بشأن مستقبله.

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مصادر عديدة أكدت رحيل كاسترو، بنهاية الموسم الحالي 2023-2024؛ خاصة مع صعوبة التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، وتوديع مسابقة أبطال آسيا من ربع النهائي؛ وسط أنباء عن التفاوض مع المدير الفني البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو.

كاسترو قال في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، في حديثه عن مستقبله: "أرغب في الاستمرار مع الفريق النصراوي الموسم القادم، وعدم الرحيل".

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وأكد المدير الفني البرتغالي المخضرم، على أنه يحب النصر ولاعبيه كثيرًا، كما تربطه علاقة من نوع خاص مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف كاسترو، عن أنه يريد أن يكون جزءًا من مشروع عودة النصر للبطولات، مع بناء فريق ينافس لسنواتٍ عديدة، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن مسألة البقاء من عدمه، ليست مرتبطة به وحده.

وكان لويس كاسترو قد وقع في الصيف الماضي، على عقود تربطه بقلعة العالمي لمدة موسمين؛ حتى 30 يونيو من عام 2025.

جدير بالذكر أن النصر مع كاسترو، ينافس بقوة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تأهل الفريق إلى نصف النهائي، مع الاستعداد لمواجهة نادي الهلال، في المربع الذهبي من بطولة كأس السوبر.

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