أسطورة ريال مدريد .. النصر يُخطط لصفقة عالمية جديدة!

تعرف على الصفقة التي يُريد النصر حسمها

SHAHID

بدأ نادي النصر في التحرك الفعلي استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، باستهداف التعاقد مع أحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني خلال الوقت الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن المسؤولين بشركة نادي النصر، فتحوا المفاوضات مع فرناندو هييرو نجم أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لتولي منصب المدير الرياضي الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن هذا التحرك جاء بعدما اعتذر البرتغالي ميجيل روبيرو عن عدم تولي المنصب، بعد أن تم الاتفاق معه خلال الفترة الماضية، ليتم التفاوض مع هييرو.

وتم وضع هييرو كمرشح، لأنه يمتلك مسيرة كروية كبيرة، كما يعمل مديرًا رياضيًا في نادي ديبورتيفو جوادالاخارا بالدوري المكسيكي، منذ أكتوبر 2022، بالإضافة إلى أنه يعمل في نفس المنصب بالاتحاد الإسباني منذ 2017.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وتسير المفاوضات مع فرناندو هييرو بشكل إيجابي، حيث ينتظر الاتفاق النهائي خلال الأيام القادمة، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية.

يُذكر أن هييرو عمل كمساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، خلال فترته الأولى عام 2014، ثم تم تعيينه كمدرب للمنتخب الإسباني في كأس العالم روسيا 2018.

SHAHID