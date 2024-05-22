أخبار النصر اليوم | استهداف نجم مانشستر سيتي .. وحقيقة ضم نجم الاتحاد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء 22 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"نسخة كربونية من ريال مدريد إلى النصر" .. كريستيانو رونالدو ماركة مسجلة في كوارث البدايات

"الرأس إلى الأسفل مع تحريكها يمينًا ويسارًا بشكل غاضب".. مشهد متكرر أصبح يظهر به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد كل مباراة ديربي أمام الهلال. "اقرأ التفاصيل"

"قد ينضم إلى الاتحاد والنصر في الصورة أيضًا!" .. نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل

أخيرًا.. تلقى نادي الاتحاد السعودي، خبرًا سارًا؛ وذلك بعد العديد من الصدمات، طوال الموسم الحالي 2023-2024، مع الجدل بشأن الاستعدادات للعام الرياضي القادم. "اقرأ التفاصيل"

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"عدم التجديد مع هذا الاسم!" .. أول قرار من إبراهيم المهيدب استعدادًا لتولي رئاسة النصر

كل المصادر القوية في النصر السعودي، تؤكد على أن إبراهيم المهيدب؛ سيكون الرئيس القادم لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، خلفًا لمسلي آل معمر. "اقرأ التفاصيل"

"تم إجبارهما على خلع القميص!".. لفتة إنسانية من الهلال مع الطفلين ضحية أزمة ديربي النصر

قدّم مسؤولو نادي الهلال السعودي، لفتة إنسانية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد الأزمة التي شهدها ديربي الرياض الأخير، أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

مقاتل الأهلي مع مسمار الاتحاد وأسد الهلال .. أفضل صفقات دوري روشن 2023-24 "قولًا وفعلًا"

لن نتحدث عن الأفضل بشكل عام من بين كافة الفرق، إنما سنختار صفقة واحدة من كل فريق تدخل القائمة، لنخرج بأفضل 18 صفقة في ثورة السعودية 2024.. "اقرأ التفاصيل"

ستيفن جيرارد يريده .. "شرط" النصر للتخلي عن سيكو فوفانا في الميركاتو الصيفي

حدد مجلس إدارة نادي النصر السعودي، "شرطًا وحيدًا" للتخلي عن متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

بعد الاجتماع مع "الاستقطاب" .. حقيقة انتقال محترف الاتحاد إلى النصر في الصيفية

عقد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس التنفيذي البرتغالي دومينجوس سواريز، اجتماعًا مع لجنة الاستقطاب؛ لمناقشة خطة الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

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