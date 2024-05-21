"عدم التجديد مع هذا الاسم!" .. أول قرار من إبراهيم المهيدب استعدادًا لتولي رئاسة النصر

المهيدب قريب للغاية من تولي رئاسة النصر..

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كل المصادر القوية في النصر السعودي، تؤكد على أن إبراهيم المهيدب؛ سيكون الرئيس القادم لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية"، خلفًا لمسلي آل معمر.

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آل معمر أعلن رحيله عن رئاسة مجلس إدارة شركة النصر "غير الربحية"، بنهاية الموسم الحالي 2023-2024؛ والذي جاء بالتزامن مع ابتعاد "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عن المشهد الرياضي بالكامل.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أول قرار من المهيدب؛ حال توليه رئاسة قلعة العالمي.

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الصحيفة أشارت إلى أن المرشح الجديد لرئاسة النصر، قدّم اسم أحمد البريكي؛ لتولي الادارة التنفيذية لكرة القدم، في الموسم المقبل، مع عدم تجديد عقد المدير التنفيذي الحالي، البرازيلي مارسيلو سالازار.

جدير بالذكر أن البريكي، تولى منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر، في وقتٍ سابق؛ وذلك قبل قرار خصخصة النادي، ونقل 75% من أسهمه إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

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