ستيفن جيرارد يريده .. "شرط" النصر للتخلي عن سيكو فوفانا في الميركاتو الصيفي

فوفانا أحد الأسماء التي قد لا تستمر مع النصر..

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حدد مجلس إدارة نادي النصر السعودي، "شرطًا وحيدًا" للتخلي عن متوسط الميدان الإيفواري سيكو فوفانا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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النصر تعاقد مع فوفانا في صيف 2023، قادمًَا من لانس الفرنسي، قبل أن يتم التخلي عنه في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، إلى نادي الاتفاق السعودي؛ ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

وفي الأيام الماضية.. ترددت أنباء قوية، عن طلب الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق، من مجلس إدارته، تجديد "إعارة" النجم الإيفواري.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي أحمد الجدي، مساء اليوم الثلاثاء، يرغب الاتفاق ونادي سعودي آخر بالفعل، في التعاقد مع فوفانا البالغ من العمر 29 سنة، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الجدي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عدم ممانعة النصر، في التخلي عن سيكو فوفانا؛ لكن بشرط أن يتحمل ناديه الجديد، كامل راتبه السنوي، وليس جزءًا منه فقط؛ مثلما فعل الاتفاق، خلال فترة الإعارة.

جدير بالذكر أن فوفانا، لعب 19 مباراة رسمية مع نادي النصر، سجل خلالها هدفين وقدّم تمريرة واحدة حاسمة؛ قبل أن يحرز ثنائية ويصنع مثلهما، في 12 لقاءً مع الاتفاق.

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