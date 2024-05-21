"تم إجبارهما على خلع القميص!".. لفتة إنسانية من الهلال مع الطفلين ضحية أزمة ديربي النصر

ماذا فعلت إدارة نادي الهلال؟..

SHAHID

قدّم مسؤولو نادي الهلال السعودي، لفتة إنسانية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد الأزمة التي شهدها ديربي الرياض الأخير، أمام النصر.

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الهلال خطف تعادلًا قاتلًا أمام النصر، بهدف لمثله، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وقبل انطلاق الديربي.. وقعت أزمة كبرى؛ عندما تم إجبار طفلين من مشجعي الهلال، على خلع قميص الزعيم؛ من أجل السماح لهم بدخول مدرجات ملعب "الأول بارك"، الخاص بنادي النصر.

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وبعد 3 أيام تقريبًا من الواقعة.. استقبلت الإدارة الهلالية "الطفلين"، في مقر النادي، مع منحهما فرصة التقاط الصور، مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وعن ذلك يقول الطفل سلطان في تصريحات مع الإعلامي حمد الصويلحي: "أوقفونا لمدة نصف ساعة، قبل خلع القميص، والسماح بدخولنا".

وأوضح سلطان، أنه يشجع نادي الهلال منذ 5 سنوات تقريبًا؛ وحضر مع الفريق الأول لكرة القدم "8 أو 9 ألقاب"؛ من بينهم ثنائية دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن الهلال، توّج رسميًا بلقب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يملك في رصيده 90 نقطة، على بُعد 12 نقطة من النصر "الوصيف"، قبل جولتين من النهاية.

SHAHID