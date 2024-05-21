"قد ينضم إلى الاتحاد والنصر في الصورة أيضًا!" .. نجم مانشستر سيتي يقترب من الرحيل

مفاجأة سارة لنادي الاتحاد..

SHAHID

أخيرًا.. تلقى نادي الاتحاد السعودي، خبرًا سارًا؛ وذلك بعد العديد من الصدمات، طوال الموسم الحالي 2023-2024، مع الجدل بشأن الاستعدادات للعام الرياضي القادم.

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الاتحاد عانى من انهيار كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث فقد فرصة المنافسة على كافة البطولات، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

حتى أن الاستعدادات للموسم الجديد، لا تبشر بالخير؛ خاصة بعد الأخبار عن رفض العديد من النجوم العالميين، فكرة الانضمام إلى العميد الاتحادي؛ ومنهم الألماني مارك أندريه تير شتجن "برشلونة الإسباني"، والبرازيلي أليسون بيكر "ليفربول الإنجليزي".

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لكن.. الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، زفّ بشرى سارة إلى نادي الاتحاد، بخصوص البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي تم إدراجه في قائمة العميد أيضًا.

رومانو أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيدرسون يفكر جديًا، في الرحيل عن السيتزنس، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال الإعلامي الرياضي: "هناك اهتمام من أندية الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يفكر الحارس البرازيلي في كل الاحتمالات، مع وجود إمكانية لرحيله، إذا وصل عرض جيد".

وقد يكون نادي النصر، أحد المهتمين بإيدرسون أيضًا، في ظل الأنباء عن الاستغناء عن الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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