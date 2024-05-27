أخبار الأهلي اليوم | يايسله يجهز مفاجأة للفيحاء ورئيس الفتح يروي كواليس رحيل البريكان "غير المتوقع"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 27 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة كبرى ينتظرها عشاق الأهلي في تشكيل مباراة الفيحاء

يتجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، نحو إحداث مفاجأة في تشكيل مباراة الفيحاء، خلال مباراة الجولة 34 والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن يايسله ينوي الدفع بالإسباني جابري فيجا، أساسيًا في مباراة الفيحاء، بعد غياب طويل للاعب بسبب الإصابة، فيما لا يُتوقع إجراء تغييرات كبيرة في تشكيلته الأساسية عن المباراة الماضية أمام الرائد.

ويستعد الأهلي، صاحب المركز الثالث في دوري روشن السعودي بـ62 نقطة، لملاقاة الفيحاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، فيما حسم الراقي تأهله رسميًا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المُقبل، برفقة الهلال والنصر.

"غرقت في حب جدة ولم أتوقع رحيلي بهذه الطريقة" .. بودبوز يكشف كواليس رحلته القصيرة مع الأهلي!

كشف الجزائري رياض بودبوز، نجم الأهلي السابق ونادي أحد الحالي، عن كواليس رحلته في المملكة، وفترة احترافه القصيرة مع الراقي أثناء مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى. (طالع التفاصيل)

"نشغل القرآن في الملعب والبريكان طلب الرحيل بعد مباراة الأهلي بـ15 ساعة" .. رئيس الفتح يكشف أسرارًا مثيرة!

كشف منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن أسرار مثيرة حول رحيل المهاجم فراس البريكان إلى الأهلي، وتعامل الإدارة مع أزمة الفريق في التعثر بالمباريات خلال الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

صفقة يابانية مطلوبة في الأهلي

أفادت مصادر لقنوات الكأس القطرية، أن الياباني هيروكي إيتو، مدافع شتوتجارت الألماني، يعد من اللاعبين المعروضين على إدارة الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الميركتو الصيفي المقبل.

ويرتبط إيتو بعقد مع شتوتجارت، حتى يونيو 2027، فيما شارك المدافع الياباني في 29 مباراة خلال الموسم الجاري، في مسابقتي الدوري وكأس ألمانيا، وصنع تمريرتين حاسمتين.

ثنائي عكّر موسم الهلال والأهلي حاضر بلاعب وحيد .. تشكيل الأسوأ في دوري روشن 2023-2024

في وقت أنظار العالم جُله تقريبًا تتجه نحو دوري روشن السعودي، لمتابعة المنافسة التي نجحت في خطف عدة نجوم من بين أنياب كبرى أندية أوروبا، أبى الحظ أن يبتسم في وجه بعض اللاعبين، فظهروا بصورة مخيبة على نطاق واسع. (طالع التفاصيل)

الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يُحددون شرطًا قاسيًا للترشح للرئاسة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن شرط قاسٍ حددته أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات التي ستُقام خلال يونيو القادم. (طالع التفاصيل)

بعد رسائل الدعم.. "الأندية السابقة" تخذل كريم بنزيما ونجم الأهلي!

سيناريو الأمس يتكرر اليوم، وما حدث مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، يحدث بعد 24 ساعة فقط مع المقدوني إزجان أليوسكي، ظهير الأهلي. (طالع التفاصيل)

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الأهلي على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الفيحاء في الجولة الـ 34 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد السعودي يرد على طلب التراجع عن تقليص القوائم ويُقدم "تسهيلًا" جديدًا بشأن الأجانب

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب بعض أندية دوري روشن التراجع عن قرار تقليص القوائم من 30 إلى 25 لاعبًا بينهم 10 أجانب ضمنهم اثنين من مواليد 2003، وذلك خلال ورشة عمل أقيمت عبر الاتصال المرئي يوم أمس الأحد ناقشت ملف اللاعبين الأجانب. (طالع التفاصيل)

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كونتي يستهدف "نجم الأهلي" لبدء ثورة التصحيح في نابولي!

وضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يقترب من تدريب نابولي، قائمة بالأسماء المطلوبة، من أجل الانتقال إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل. (طالع التفاصيل)

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