كونتي يستهدف "نجم الأهلي" لبدء ثورة التصحيح في نابولي!

كونتي يحدد الأسماء المطلوبة لتدعيم نابولي في الموسم الجديد..

وضع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي يقترب من تدريب نابولي، قائمة بالأسماء المطلوبة، من أجل الانتقال إلى الفريق في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وتقدم نابولي، بعرض إلى أنطونيو كونتي، لتدريب حامل لقب الدوري الإيطالي في موسم 2022-2023، بعقد يستمر حتى يونيو 2027، بعد موسم مخيب للآمال، أنهاه في المركز العاشر في ترتيب الدوري، برصيد 53 نقطة من 38 مباراة، بعدما شهد الفريق حالة من عدم الاستقرار، بتولي عدد من المدربين قيادة الفريق السماوي في الموسم الجاري، بين رودي جارسيا ووالتر ماترازي ثم فرانشيسكو كالزونا.

وذكر الوكيل جيجي إياكومينو، أن كونتي تقدم بقائمة من اللاعبين المطلوبين للانتقال إلى نابولي، في الموسم المُقبل، حيث جاء على رأس القائمة، نجم وسط الأهلي، الإيفواري فرانك كيسييه، المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، والذي سجل 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بدوري روشن السعودي.

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وطالب كونتي أيضًا بالتعاقد مع البلجيكي روميل لوكاكو، الذي يستعد للعودة إلى تشيلسي بعد انتهاء فترة إعارته في روما، كما يطمح لتعويض رحيل النيجيري فيكتور أوسيمين المتوقع هذا الصيف، بضم جوشوا زيركزي أو فيكتور بونيفاس، لاعبي بولونيا وباير ليفركوزن.

وفي مركز الدفاع، يرغب كونتي في تدعيم صفوف نابولي، بالتعاقد مع لاعب تورينو، اليساندرو بونجيورنو، أو لاعب إنتر السابق، سكرينيار، الذي يحترف في صفوف باريس سان جيرمان، فيما يطمح لضم الجناح الأيسر الشاب، باتريك دورجو، صاحب الـ19 عامًا، الذي يقدم آداءً قويًا مع ليتشي.

ويبحث كونتي عن رحلة تدريبية جديدة، منذ رحيله عن توتنهام هوتسبير الإنجليزي في مارس الماضي، فيما تولى المدرب الإيطالي تدريب العديد من الأندية الكبرى، مثل يوفنتوس وتشيلسي وإنتر وتوتنهام، فيما قاد منتخب إيطاليا في الفترة بين (2014-2016).