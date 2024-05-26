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أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

الأهلي v Al-Fayhaدوري روشن السعوديالقنوات الناقلةالأهليAl-Fayha

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في الجولة 34 من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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الأهلي على موعد مع مباراة أخيرة له في دوري روشن السعودي 2023-2024، عندما يستضيف الفيحاء في الجولة الـ 34 من المسابقة.

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الأهلي ضمن المركز الثالث، وسيشارك في دوري أبطال آسيا النخبة، وباتت المباراة الأخيرة لكتيبة المدرب ماتياس يايسله تحصيل حاصل.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في الجولة الرابعة والثلاثين من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

المباراة التالية

متى موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الإثنين 27 مايو 2024 على ملعب الأمير عبدالله لفيصل.

وتُقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الرائد والأهلي على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC 1 HD، بتعليق فارس عوض.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، وسوف يتم إذاعة مباراة الأهلي والفيحاء عبرها.

المباراةالأهلي - الفيحاء
التاريخالإثنين 27 مايو 2024
الموعد21:00 السعودية ومصر
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةشاهد
التعليقفارس عوض - مدحت شلبي

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