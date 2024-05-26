"نشغل القرآن في الملعب والبريكان طلب الرحيل بعد مباراة الأهلي بـ15 ساعة" .. رئيس الفتح يكشف أسرارًا مثيرة!

كواليس مثيرة في انتقال فراس البريكان إلى الأهلي..

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كشف منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن أسرار مثيرة حول رحيل المهاجم فراس البريكان إلى الأهلي، وتعامل الإدارة مع أزمة الفريق في التعثر بالمباريات خلال الموسم الجاري.

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ويحتل الفتح المركز السابع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 45 نقطة من 33 مباراة، مع تبقي جولة على نهاية الموسم، فيما واجه النموذجي سلسلة من التعثرات المتتالية خلال فترات من الموسم، حيث لم يحقق الفوز خلال 6 جولات مرتين، بين الجولتين (12-17) والجولتين (19-25).

وقال العفالق، عبر برنامج "دورينا غير"، "لا نعلم كيف نتعثر دائمًا على أرضنا، ونحن الأفضل في المواجهات، أريد منح جماهيرنا الفوز، في أغلب المباريات كنا الأخطر، ونهدد الخصم، ثم نتعادل أو نخسر، وعالجنا مشكلتنا بتشغيل القرآن الكريم في الملعب على مدار اليوم قبل المباراة".

وتحدث العفالق عن ملف رحيل المهاجم فراس البريكان المفاجئ عن صفوف الفتح، والانتقال إلى الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، رغم خوض البريكان لـ5 مباريات مع الفتح، والمصادفة أن آخر مبارياته كانت أمام الأهلي، التي سجل فيها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، وقاد فريقه للفوز بنتيجة (5-1)، قبل الرحيل إلى قلعة الراقي.

وأوضح العفالق "فراس البريكان لم يكمل 15 ساعة بعد مواجهة الأهلي، إلا وأرسل خطابًا للفتح بفسخ عقده مع كامل المبلغ، الله يوفقه، لقد خدم النادي بشكل مميز، ونحن أيضًا هيأنا له الأجواء، هو من بيئة الفتح الصحية، ونحن نمتلك القدرة على الوثوق بجميع اللاعبين".

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وأضاف "بعد فسخ البريكان عقده، كان متبقيًا ثلاثة أيام على إغلاق الفترة الصيفية، وكان الميركاتو الأوروبي قد أُغلق، والفريق دون مهاجم، ولذلك تعاقدنا مع دجانيني، وكانت مشكلته أنه لم يعد للموسم إعدادًا كاملًا، ولذلك اضطررنا لتجهيزه معنا لما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع لحين الجاهزية للعب، وبيتروس قدر ظرفنا الصعب ذلك الوقت، وقرر الرحيل وخالصنا كاملًا، من أجل قيد دجانيني، وأؤكد أن رحيل البريكان لم يؤثر علينا ماليًا".

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