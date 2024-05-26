"غرقت في حب جدة ولم أتوقع رحيلي بهذه الطريقة" .. بودبوز يكشف كواليس رحلته القصيرة مع الأهلي!

ماذا قال رياض بودبوز عن رحلته في السعودية؟

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كشف الجزائري رياض بودبوز، نجم الأهلي السابق ونادي أحد الحالي، عن كواليس رحلته في المملكة، وفترة احترافه القصيرة مع الراقي أثناء مشواره في دوري يلو للدرجة الأولى.

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وانتقل رياض بودبوز إلى الأهلي في سبتمبر 2022، في صفقة انتقال حر، قادمًا من سانت إيتيان الفرنسي، ولعب موسمًا مع الراقي في دوري الدرجة الأولى، وقاده للتتويج باللقب والعودة إلى دوري روشن السعودي، قبل أن يرحل عن النادي، لينتقل إلى نادي أحد في سبتمبر الماضي.

وقال بودبوز، في حوار مع موقع (peuple vert) الفرنسي، "بعد هبوط سانت إيتيان، طلبت من وكيل أعمالي أن يبحث عن عرض جديد، ولم يكن بحاجة لإقناعه بالانتقال إلى الأهلي، والذي يمكن أن يُقارن بمارسيليا من حيث شغف جمهوره، اللعب في الخليج فتح باب مواصلة لعب كرة القدم والعيش بسلام أكثر، وكانت قدرتي على مواءمة وظيفتي مع إيماني أمرًا مثاليًا.

وأضاف "التدريب المسائي لا يزعجني، أحب النوم في الصباح (ضاحكًا)، وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لقد كانت مفاجأة سارة، لديك حديقة رائعة وحمامات ساخنة وباردة، إنها الأفضل على الإطلاق، كل شيء كان جاهز لرحلتي الجديدة، كل منا لديع غرفة خاصة به في فنادق جيدة جدًا. هناك من يجيد التعامل مع الكرة بين زملائي في الفريق، ولكن بالنسبة لبعض السعوديين تظل كرة القدم هواية. لديهم غضب أقل من الرجال من أحيائنا".

وتابع بودبوز "لقد وقعتُ في حب جدة على الفور، إنها جميلة حقًا بجوار البحر، وهي حية طوال الوقت، سواءً بالليل أو النهار، كنتُ أذهب إلى المركز التجاري القريب من منزلي على دراجة نارية كهربائية، هناك العديد من المطاعم الجيدة والكثير من المجلات التجارية هناك".

وعن انتهاء رحلته مع الأهلي، قال بودبوز "عندما صعدنا إلى دوري المحترفين، توقعتُ العودة إلى الأهلي، وكان من المُفترض أن أعيد توقيع عقدي لمدة عامين، ولكن الأمور سارت ببطء، وكان الأمر غريبًا، وعندما أنهوا عقدي، كانت فترة الانتقالات في الدوري السعودي قد أغلقت".

وتحدث بودبوز عن رحلته مع نادي أحد، قائلًا "قمت بالتسجيل لمدة موسمين، وألعب في الدرجة الأولى، النادي مقره في المدينة المنورة، إنها عقلية أخرى، نشعر بالروحانية في المسجد الكبير، بالنسبة للمسلم، الأمر أبسط، كل شيء حلال، ولا يتم جدولة التدريب أبدًا في وقت الصلاة، وبالنسبة للنساء لا توجد مشكلة، ولكن هذا بلد مسلم، وهناك احترام معين بشأن طريقة ارتداء الملابس".

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وأضاف بودبوز أنه لا يزال قادرًا على اللعب رغم كونه لم يعد يركض كما اعتاد، مبديًا رغبته في الاستمرار بالملاعب لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى، وأنه لديه اسلوب حياة صحي، وما زال يستمتع به، كما ييريد أن يكون سعيدًا وصالحًا في دينه.

SHAHID