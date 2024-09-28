أخبار الأهلي اليوم | "نيمار سينتقل إلى الراقي" .. وروي فيتوريا يرد على خلافة يايسله!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

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بعد رحلته مع النصر .. روي فيتوريا يرد على عرض الأهلي لـ"خلافة" ماتياس يايسله!

رد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، على عرض النادي الأهلي السعودي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، خلفًا للمدرب الألماني الشاب ماتياس يايسله. "اقرأ التفاصيل"

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سر قرار ماتياس يايسله المفاجئ بـ"استبعاد" إدوارد ميندي من قمة الأهلي والقادسية

فاجأ الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، في "التشكيل الأساسي" أمام القادسية. "اقرأ التفاصيل"

كلمة أخيرة قبل إقالة المدرب المتهم! .. ماتياس يايسله "ضحية تغرق في بحر من سذاجة نجوم الأهلي"

المدرب دائمًا هو من يدفع ثمن النتائج السيئة؛ وهذا ما يحدث مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

أوباميانج ضد إيفان توني .. "مهاجم القادسية بـ7 أرواح ونجم الأهلي يتقمص دورًا جديدًا"

"من سيفوز في معركة الهدافين؟!".. هكذا تساءل عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، قبل مواجهة الإنجليزي إيفان توني والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، في قمة الأهلي والقادسية. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"لا يوجد عدل!" .. ماتياس يايسله يهاجم لجنة الاستقطاب ويكشف عن تجاهل مطالب الأهلي

فتح الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، النار على لجنة "الاستقطاب" السعودية؛ بعد خسارة فريقه أمام القادسية، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"لا يتم التعامل مع الأهلي مثل الكبار وأنا لست سعيدًا!" .. رياض محرز يخرج عن صمته

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن حزنه بعد سقوط فريقه أمام القادسية، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"أمور بسيطة ومدرب" .. الطريقي يرسم طريق الأهلي نحو البطولات

علق الكاتب الشهير في صحيفة "الرياضية" صالح الطريقي على هزيمة الأهلي ضد القادسية لحساب دوري روشن مساء الجمعة، واستمرار أزمة النتائج والأداء للفريق الجداوي. "اقرأ التفاصيل"

لن يشارك في المونديال وقد يرحل إلى الأهلي .. الصرامي يرسم "سيناريو مظلم" لنيمار مع الهلال

تترقب جماهير الهلال عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في ظل غيابه عن الملاعب، منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، لتتوقف مسيرته مع الزعيم - حتى الآن - عند 5 مباريات فقط. "اقرأ التفاصيل"