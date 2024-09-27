"لا يتم التعامل مع الأهلي مثل الكبار وأنا لست سعيدًا!" .. رياض محرز يخرج عن صمته

الأهلي يعيش مرحلة صعبة مع رياض محرز..

أعرب الساحر الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي، عن حزنه بعد سقوط فريقه أمام القادسية، مساء يوم الجمعة.

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الأهلي خسر (0-1) أمام مستضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وقال محرز في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي عبدالله أحمد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد المباراة: "أنا لاعب لا يحب الهزيمة.. بالطبع ليس سعيدًا".

واعترف الساحر الجزائري بأن الأهلي يمر بفترة صعبة حاليًا، مشددًا على ضرورة أن يبذل جميع اللاعبين ومجلس الإدارة، مزيدًا من الجهد، في هذه المرحلة.

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وأضاف: "يجب أن نتماسك؛ لكي نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة"، متفقًا مع مدربه الألماني الشاب ماتياس يايسله، بشأن عدم حصول الأهلي على الدعم الكافي.

وكشف رياض محرز عن أن الأهلي، لم يحصل على الدعم الكافي مثل باقي الأندية الكبيرة في السعودية؛ من أجل جلب صفقات جديدة، وتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جدير بالذكر أن يايسله صرح بأنه "لا يوجد عدل" من لجنة الاستقطاب، بين الأندية السعودية، مؤكدًا على أنه لم يتم تلبية مطالب النادي الأهلي، في سوق الانتقالات.