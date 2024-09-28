"أمور بسيطة ومدرب" .. الطريقي يرسم طريق الأهلي نحو البطولات

الأهلي سقط ضد القادسية

علق الكاتب الشهير في صحيفة "الرياضية" صالح الطريقي على هزيمة الأهلي ضد القادسية لحساب دوري روشن مساء الجمعة، واستمرار أزمة النتائج والأداء للفريق الجداوي.

وعقب وداع كأس الملك الأسبوع الفائت، تلقى الأهلي هزيمة جديدة الجمعة بالسقوط بهدف نظيف ضد القادسية الصاعد حديثاً إلى دوري روشن، لتتصاعد المطالب بإقالة المدير الفني ماتياس يايسله لإنقاذ موسم الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب الطريقي عبر حسابه على منصة "X": "صباحكم فرح، سألني صديق أهلاوي، ما الذي ينقص الأهلي لينافس؟"

وأتبع: "قلت له: "أمور بسيطة، إدارة ومدرب، وأن يتعامل معه برنامج الاستقطاب كما تعامل مع أندية الصندوق".

GOAL

وانتقد يايسله لجنة الاستقطاب في حديثه عقب لقاء القادسية بسبب عدم دعم الفريق بجناح أجنبي عقب رحيل ألان سان ماكسيمين إلى فنربخشه الصيف الفائت، وسط حديث حول إقالة المدرب وتعيين المدير الفني السابق للنصر روي فيتوريا لخلافته بالأيام المقبلة.