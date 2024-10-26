أخبار الأهلي اليوم | نجم تشيلسي السابق يهدد بقاء يايسله .. و"تمشية" رياض محرز تعرضه للهجوم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

فتح الإعلامي خالد الشنيف، النار على النجم الجزائري رياض محرز، لاعب النادي الأهلي السعودي، بسبب تراجع مستواه وغياب تأثيره على أداء الفريق الراقي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أثار تواجد الأوروجواياني جوستافو بويت، مدرب منتخب اليونان السابق، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، خلال مباراة الأهلي السعودي أمام ضيفه الأخدود، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، حالة من الجدل، حول مصير مدرب الفريق الحالي، الألأماني ماتياس يايسله.

ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب.

"لولاه لكان الأهلي خاسرًا بنتيجة تاريخية"، هكذا باختصار كان تأثير السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الراقي، الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط، ولكنها كانت كافية لحماية الفريق من هزيمة قاسية أمام الأخدود، في شوط كارثي على المستوى الدفاعي لكتيبة الألماني ماتياس يايسله.

أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود السعودي، رضاه عن نتيجة التعادل مع النصر، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأجدر بحصد الفوز على حساب العالمي.

GOAL

على جماهير الأهلي أن تتنفس الصعداء، فبعد مباراة عصيبة للغاية، انتزع الراقي تعادلًا مثيرًا مع الأخدود (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

قدم الحكم عبد الله الخربوش، لقطة مثيرة للجدل، في مواجهة الأهلي والأخدود، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...