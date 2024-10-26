أخبار الأهلي اليوم | نجم تشيلسي السابق يهدد بقاء يايسله .. و"تمشية" رياض محرز تعرضه للهجوم!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 26 أكتوبر 2024.
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"يتمشى في الملعب ولا يخجل على اسمه" .. خالد الشنيف يضع رياض محرز في مرمى نيران جماهير الأهلي
فتح الإعلامي خالد الشنيف، النار على النجم الجزائري رياض محرز، لاعب النادي الأهلي السعودي، بسبب تراجع مستواه وغياب تأثيره على أداء الفريق الراقي.
مؤشر جديد على اقتراب رحيل ماتياس يايسله .. والبديل يجلس في مدرجات الأهلي!
أثار تواجد الأوروجواياني جوستافو بويت، مدرب منتخب اليونان السابق، في مدرجات ملعب "الجوهرة المشعة"، خلال مباراة الأهلي السعودي أمام ضيفه الأخدود، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، حالة من الجدل، حول مصير مدرب الفريق الحالي، الألأماني ماتياس يايسله.
"إذا هزمهم الهلال يقولون تحكيم!".. خالد الدلاك يفتح النار على النصر والأهلي
ألقى الإعلامي السعودي خالد الدلاك سهامه نحو كل من النصر والأهلي بعد التعادلين المخيبين لآمال جماهيرهما أمام كل من الخلود والأخدود على الترتيب.
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إدوارد ميندي بريء من هدف الأخدود .. والقدر يضع الصانبي في اختبار جديد أمام الكبار!
"لولاه لكان الأهلي خاسرًا بنتيجة تاريخية"، هكذا باختصار كان تأثير السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الراقي، الذي شارك لمدة 45 دقيقة فقط، ولكنها كانت كافية لحماية الفريق من هزيمة قاسية أمام الأخدود، في شوط كارثي على المستوى الدفاعي لكتيبة الألماني ماتياس يايسله.
"مزيج من الألم والسعادة" .. جروهي يتحسر على "النصر الضائع" ويغازل جماهير الاتحاد قبل الديربي
أبدى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الخلود السعودي، رضاه عن نتيجة التعادل مع النصر، مشيرًا إلى أن فريقه كان الأجدر بحصد الفوز على حساب العالمي.
الأهلي ضد الأخدود | استفاقة الشوط الثاني ليست كافية .. وإن لم يعد ديميرال فمبارك "مقدمًا" للاتحاد!
على جماهير الأهلي أن تتنفس الصعداء، فبعد مباراة عصيبة للغاية، انتزع الراقي تعادلًا مثيرًا مع الأخدود (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
عين على الحكم | يايسله وجد دليلًا جديدًا للاعتراض على التحكيم .. الخربوش يحرم الأهلي من ركلة جزاء جدلية!
قدم الحكم عبد الله الخربوش، لقطة مثيرة للجدل، في مواجهة الأهلي والأخدود، والمقامة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي.
جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...