الأهلي يقتنص نقطة ثمينة من الأخدود..

على جماهير الأهلي أن تتنفس الصعداء، فبعد مباراة عصيبة للغاية، انتزع الراقي تعادلًا مثيرًا مع الأخدود (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

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وتقدم سافيور جودوين بهدف لصالح الأخدود في الدقيقة 45+6، بعد إهدار ركلة جزاء تصدى لها الحارس إدوارد ميندي، ليتابع بالكرة في الشباك، قبل أن يتعادل رياض محرز للأهلي، في الدقيقة 62، بعد استلام تمريرة من فرانك كيسييه، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز السابع، قبل مواجهة الاتحاد، وصيف الدوري بـ21 نقطة، في ديربي جدة، يوم الخميس المُقبل، ضمن الجولة التاسعة، بينما يأتي الأخدود في المركز السادس عشر، برصيد 5 نقاط.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي..