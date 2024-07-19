أخبار الأهلي اليوم | مهمة غير كروية في التدريبات .. ومورينيو يرشح نجم النصر لمرافقة ماكسيمين!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

لاعب الأهلي يمارس دور "المصور" في التدريبات

كشف النادي الأهلي عن لقطة طريفة، بطلها ريان حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال التدريبات الجماعية للفريق في معسكر النمسا، ضمن تحضيرات النادي للموسم الرياضي الجديد.

ونشر الأهلي مقطع فيديو بعنوان "ريان حامد قرر يصور اليوم ويشارك فريق عمل المركز الإعلامي"، خلال توثيق حركة تدريبات اللاعبين في مران اليوم، والذي يأتي بعد فوز الفريق على أوبييشت المجري بهدف دون مقابل، في أولى وديات الراقي بمعسكر النمسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويجري الأهلي تحضيراته الميدانية، قبل ملاقاة الهلال في 13 أغسطس المُقبل، بأبها، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تم "منع" أحد نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، من تحقيق رغبته بالانتقال إلى النادي الأهلي السعودي.

أصبح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق بمباراة القمة أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

رصد نادي فنربخشة التركي، الذي يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو "تدريبه"، أحد نجوم النصر السعودي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير "3 لاعبين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مطلوبين بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي.

كشفت مصادر مقربة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات دوري روشن.

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مراعاة مواقيت الصلاة في مباريات الموسم الجديد.