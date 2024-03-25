أخبار الأهلي اليوم | تكريم مدرب الراقي السابق واقتراب ضم نجم أتلتيكو مدريد

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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النصر أو الأهلي؟ .. تحول مفاجئ في مستقبل لوكا مودريتش بعد الرحيل عن ريال مدريد

منذ الصيف الماضي، والعديد من الأندية السعودية، على رأسها النصر والأهلي، تسعى للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد. (طالع التفاصيل)

"بعد إعادته الأهلي إلى دوري روشن" .. بيتسو موسيماني يحصل على الدكتوراه رسميًا

حصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي، على شهادة "الدكتوراه"، اليوم الإثنين. (طالع التفاصيل)

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بطل العالم مع ميسي .. الأهلي يتقدم خطوة في سباق الفوز بنجم وسط أتلتيكو مدريد

يجذب رودريجو دي بول نجم وسط أتلتيكو مدريد أنظار العديد من الأندية الأوروبية والسعودية بمستواه الممتاز مع فريقه وكذلك مع منتخب بلاده الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

"كنا في الهلال نرتعش من النصر" و"الأهلي دمرني" .. اعترافات جريئة وفاضحة لنجوم السعودية بعد الاعتزال!

لأن الكواليس يجب أن تُكشف في يومٍ ما، والحقائق سيُزاح الستار عنها عاجلًا أم آجلًا. (طالع التفاصيل)

تحركات الهلال محل تشكيك .. خبير قانوني يحذر من تأجيل مواجهة الهلال والأهلي!

الوضع على أشده بشأن احتمالية تأجيل مواجهة الهلال والأهلي ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، خاصةً مع الإعلان عن اجتماع بين مسؤولي الزعيم ومسؤولي لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين. (طالع التفاصيل)

"نحن رقم 1 في البطولات بالسعودية مع الهلال" .. رئيس الأهلي يُفجرها

فجر خالد العيسى رئيس النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عدد بطولات ناديه، حيث أكد على أنه الأول بالمناصفة مع نادي الهلال. (طالع التفاصيل)

"مستعدون لتغطيته بالذهب" .. مفاجأة عن عرض السعودية لروبرت ليفاندوفسكي!

حال البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة الإسباني، يشبه حال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، فكلاهما يسعى السعوديون وراءه منذ الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تتم بنجاح وقتها. (طالع التفاصيل)

نجم دفاع ميلان يكشف سر رفضه لعروض ضخمة من الدوري السعودي

حاولت أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع عديد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الصيف الماضي، وقد نجحت محاولاتهم مع البعض وفشلت مع البعض الآخر، وكشف بعض الرافضين فيما بعد أسباب رفضهم. (طالع التفاصيل)

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