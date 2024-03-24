نجم دفاع ميلان يكشف سر رفضه لعروض ضخمة من الدوري السعودي

اللاعب كان هدفًا لأندية دوري روشن الصيف الماضي

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حاولت أندية دوري روشن السعودي التعاقد مع عديد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الصيف الماضي، وقد نجحت محاولاتهم مع البعض وفشلت مع البعض الآخر، وكشف بعض الرافضين فيما بعد أسباب رفضهم.

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آخر هؤلاء الذين رفضوا العروض المغرية من السعودية كان سيمون كيير مدافع ميلان ومنتخب الدنمارك، والذي كشف خلال تصريحاته الأخيرة عن سر رفضه لعروض ضخمة من الدوري السعودي.

حيث قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيتاليا" "تلقيت عروضًا ضخمة من الدوري السعودي ولكني رفضتها جميعًا، والسبب الأول هو أنني موجود في المكان الذي طالما أردت أن أكون فيه، وهو ميلان".

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تابع "دائمًا ما كانت لدي الرغبة في اللعب مع ميلان، هذا بجانب أنني أعيش حياة رائعة هنا وإيطاليا أصبحت موطننا".

يُشار إلى أن المدافع صاحب الـ34 عامًا مرتبط بعقد مع الروسونيري ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أن هناك نية من النادي الإيطالي لتجديده.

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