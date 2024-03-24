"كنا في الهلال نرتعش من النصر" و"الأهلي دمرني" .. اعترافات جريئة وفاضحة لنجوم السعودية بعد الاعتزال!

لا تخفى القيود الموضوعة على اللاعبين خلال مسيرتهم في الملاعب على أحد سواء من أنديتهم أو من منتخبات بلادهم، فليس كل ما يُعرف يُقال، والحقائق أغلبها لا يجب أن ينكشف، كي تستمر المسيرة.
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تلك القيود دفعت الكثيرين منهم لمفاجأة الجماهير وصدمتهم في الكثير من الأحيان بما كشفوه من حقائق عقب اعتزالهم بسنوات، فحتى وإن اعتزل أحدهم من عشر سنوات، لا بد أن تجد لديه سرًا مُنع من الإفصاح عنه في حينه.
لذا دعونا في السطور التالية نستعرض بعض من اعترافات نجوم السعودية المعتزلين بشأن عدد من الوقائع خلال مسيرتهم، التي دارت ما بين الفاضحة، الصادمة، المضحكة..