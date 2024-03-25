"بعد إعادته الأهلي إلى دوري روشن" .. بيتسو موسيماني يحصل على الدكتوراه رسميًا

تكريم خاص لبيتسو موسيماني..

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حصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها السعودي، على شهادة "الدكتوراه"، اليوم الإثنين.

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وقبل محطة أبها.. ساهم موسيماني، في عودة الأهلي السعودي إلى دوري روشن للمحترفين مجددًا؛ بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب "الدرجة الأولى"، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وأعلنت جامعة جوهانسبورج الجنوب إفريقية، حصول موسيماني على الدكتوراه الفخرية في الفلسفة؛ نظرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها طوال السنوات الماضية.

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الجامعة قالت في بيان رسمي: "حقق السيد بيتسو موسيماني، نجاحًا ملحوظًا كلاعب كرة قدم ومدرب وطني.. تظهر الإنجازات؛ في قيادته الاستثنائية وفطنته الاستراتيجية، وقدرته على تحفيز وإلهام الفرق، للظهور بأعلى مستوى".

وأشارت إلى أن المدير الفني الجنوب إفريقي، أثبت أن مدربي القارة السمراء قادرين على تحقيق النجاحات عالميًا، كما ساهم في تسليط الضوء على المواهب الإفريقية، وزيادة الاستثمارات.

جدير بالذكر أن موسيماني، توّج بـ19 بطولة رسمية مع جميع الأندية التي أشرف عليها، بما فيها دوري يلو للدرجة الأولى مع الأهلي السعودي؛ كما حصل على جائزة أفضل مدرب إفريقي في عام 2016.

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