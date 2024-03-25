النصر أو الأهلي؟ .. تحول مفاجئ في مستقبل لوكا مودريتش بعد الرحيل عن ريال مدريد

السعودية لا تزال تحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش..

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منذ الصيف الماضي، والعديد من الأندية السعودية، على رأسها النصر والأهلي، تسعى للتعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد.

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مودريتش رفض في الصيف الماضي، عروضًا مغرية من السعودية؛ مفضلًا تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لمدة موسم رياضي واحد، حتى 30 يونيو 2024.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، عن شعور مودريتش بـ"الإحباط" داخل العملاق الإسباني؛ بسبب قلة الدقائق التي يشارك فيها، خلال الموسم الرياضي الحالي.

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الصحيفة أشارت إلى أن مودريتش يتجه إلى مغادرة الريال، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ رافضًا في نفس الوقت فكرة اعتزال كرة القدم نهائيًا، على الرغم من وصوله إلى سن الـ38 عامًا.

وفجّرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكدت على أن النجم الكرواتي لا يريد الانتقال إلى الملاعب السعودية كذلك؛ حيث يفضل الانضمام إلى فريق أوروبي آخر، أو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث يتواجد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هناك.

وشددت على أن الدوري الأمريكي، يجذب لوكا مودريتش، أكثر من اللعب في المسابقة السعودية، التي تضم العديد من نجوم اللعبة؛ أبرزهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور.

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