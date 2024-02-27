أخبار الاتحاد اليوم | محمد صلاح أولى الصفقات .. وعبدالرزاق حمدالله مهدد بالإيقاف قبل كلاسيكو الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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حسم قراره بين الهلال والاتحاد .. "محمد صلاح يوقع عقوده مع السعودية"

على الرغم من فشل الصفقة خلال الصيف الماضي؛ لم ترفع المملكة العربية السعودية، "الراية البيضاء" في محاولات التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول (طالع التفاصيل).

الاتحاد في ورطة .. حمدالله مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال!

فرض عبد الرزاق حمدالله نفسه نجمًا أول للاتحاد هذا الموسم، وتُعلق جماهير العميد الكثير من الآمال عليه في مواجهة الهلال القادمة في دوري روشن، لكن الكارثة قد تحدث ويغيب المهاجم المغربي عن اللقاء! (طالع التفاصيل).

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"ما فعلتموه لا يزال في ذاكرتي!" .. عبدالرزاق حمدالله يوجه رسالة للاعبي الهلال قبل الكلاسيكو

اعترف المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بأن منافسه الوحدة زاد من صعوبة المباراة عليه وعلى زملائه، لكن بعد الفوز، خرج ليتحدى الهلال! (طالع التفاصيل).

مارسيلو جاياردو بعد هزيمة الوحدة: هذا أكثر ما يقلقني في الاتحاد!

بنبرة حماس ربما غير معتادة، تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، عقب فوز فريقه الصعب أمام الوحدة الليلة، كاشفًا عن أكثر شيء كان يقلقه (طالع التفاصيل).

هل تعرض الاتحاد للظلم أم تمت مساعدته للفوز؟ .. كوارث تحكيمية في مباراة الوحدة

شهدت مباراة الاتحاد والوحدة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، العديد من اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل (طالع التفاصيل).

عذاب أم راحة للاعبين؟ .. قرار حاسم من الاتحاد قبل الـ"2 كلاسيكو" أمام الهلال

فاجأت إدارة نادي الاتحاد، نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراتي الكلاسيكو أمام الهلال، في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا (طالع التفاصيل).

رسالة لنيمار و"هكذا سنسقط الاتحاد" .. جورج جيسوس يتحدى مارسيلو جاياردو قبل الكلاسيكو!

بدأ البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، مؤتمره الصحفي عقب مواجهة الاتفاق بالإشادة بكتيبة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، مؤكدًا أن المواجهة كان قوية للغاية (طالع التفاصيل).

فيديو | لقطة وفاء رائعة .. عبدالرزاق حمدالله يدعم كريم بنزيما "المنحوس" بطريقة خاصة

قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لقطة رائعة تجاه زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد سوء الحظ الغريب الذي واجهه أمام الوحدة الليلة (طالع التفاصيل).

"بنزيما أخطأ في قراره" .. مهاجمه السابق: الاتحاد لم يتطور ولم يُصحح أخطاءه

حقق الاتحاد انتصارًا صعبًا ومتأخرًا جدًا مساء أمس على الوحدة في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، ورغم ذلك فقد وجه له مهاجمه السابق، نايف هزازي، نقدًا لاذعًا خلال حديثه بين شوطي اللقاء لصحيفة عكاظ (طالع التفاصيل).

الاتحاد ضد الوحدة | الحل على طريقة شيوخ الأهلي .. السبيل لفك "نحس" كريم بنزيما مع العميد!

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، مستوياته المخيبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ وهذه المرة أمام الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

الاتحاد ضد الوحدة | "ليس بيدي وإنما بيد الغير" .. العميد يفوز بسبب سذاجة المنافسين!

"ما الذي تغير في نادي الاتحاد السعودي منذ الموسم الماضي؟!".. سؤال يطرح نفسه بقوة حاليًا؛ بعد التراجع الكبير في أداء الفريق الأول لكرة القدم، خلال العام الرياضي الحالي 2023-2024، على الرغم من خطف الفوز في عديد من المباريات مؤخرًا (طالع التفاصيل).

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