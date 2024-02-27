الاتحاد في ورطة .. حمدالله مهدد بالغياب عن مواجهة الهلال!

الساطي سجل هدفي الاتحاد في مرمى الوحدة

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فرض عبد الرزاق حمدالله نفسه نجمًا أول للاتحاد هذا الموسم، وتُعلق جماهير العميد الكثير من الآمال عليه في مواجهة الهلال القادمة في دوري روشن، لكن الكارثة قد تحدث ويغيب المهاجم المغربي عن اللقاء!

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حمدالله قاد الاتحاد مساء أمس لعودة مجنونة أمام الوحدة في مباراة الجولة الـ21، حيث سجل هدفين متأخرين قلب بهما تأخر فريقه بهدف لفوز بهدفين.

المغردون عبر منصة إكس تداولوا مقطع فيديو يُظهر حمدالله هو يركل أحد لاعبي الوحدة خلال وقوعه على الأرض بالكرة في رأسه، وقد طالبوا، خاصة الهلاليون منهم، بإيقاف المهاجم لسوء السلوك ضد الخصم.

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لجنة الانضباط والأخلاق لم تُعلق رسميًا أو لأي جهة عن اللقطة، لكن الاتحاديين يحبسون أنفاسهم حاليًا حتى اتضاح الصورة نهائيًا، خاصة في ظل الجدل المثار حول لقطة كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر والشباب وضرورة عقابه.

الهلال سيُواجه الاتحاد مساء الجمعة القادم ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن، ومن ثم ستجمعهما مواجهة شرسة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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