فيديو | لقطة وفاء رائعة .. عبدالرزاق حمدالله يدعم كريم بنزيما "المنحوس" بطريقة خاصة

سوء حظ غريب يواجهه كريم بنزيما، وزميله المغربي يدعمه للنهوض..

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قاد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، لقطة رائعة تجاه زميله المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد سوء الحظ الغريب الذي واجهه أمام الوحدة الليلة.

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العميد حقق فوزًا صعبًا أمام فرسان مكة بثنائية مقابل هدف وحيد، اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وعقب المباراة، اهتز الملعب بالهتاف للمغربي كونه صاحب هدفي المباراة، خاصةً وأن الهدف الثاني جاء في الوقت القاتل، حيث الدقائق الأخيرة.

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لكن حمدالله أبى أن ينفرد بتحية الجماهير، وإشار لهم من خلف بنزيما بضرورة الهتاف للفرنسي، كونه هو من صنع الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لدفاعات الوحدة.

يشار إلى أن بنزيما واجهه سوء حظ غريب الليلة، إذ أُلغي له هدفان، وأهدر ضربة جزاء بعد تصدي رائع من الحارس منير المحمدي.

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