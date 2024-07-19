أخبار الاتحاد اليوم | عرض إنجليزي مغري لـ"خطف" نجولو كانتي .. وصفقة كولومبية مرتقبة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 19 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق التاسع عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

صفقة مفاجئة .. الاتحاد يسبق عملاقي إنجلترا ويقترب من خطف "جوهرة كولومبية"

اقترب نادي الاتحاد السعودي، من حسم صفقة مفاجئة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعيدًا عن الجناح الفرنسي موسى ديابي (طالع التفاصيل).

عملاق إنجليزي يخطط لإعادة كانتي إلى البريميرليج .. والاتحاد يعلن موقفه بوضوح

بعد تألقه المفاجئ مع منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة "يورو 2024"، جذب نجولو كانتي، لاعب الاتحاد، انتباه أحد الأندية الإنجليزية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعد انسحاب النصر .. عملاق سعودي يتدخل للتعاقد مع تشيزني

دخل أحد أندية دوري روشن السعود للمحترفين، في مفاوضات جادة مع الحارس فويتشيك تشيزني لاعب يوفنتوس ومنتخب بولندا، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية (طالع التفاصيل).

"رسالة للنصر والاتحاد والأهلي" .. مانشستر يونايتد يحسم مصير نجومه الثلاثة المطلوبين في السعودية!

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مصير "3 لاعبين" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مطلوبين بقوة في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

بعد زيارته المفاجئة لمعسكر الاتحاد .. "سيناريو ناتشو وبيولي" يحسم مصير حارس تشيلسي!

في إطار مساعي الاتحاد لضم حارس مرمى عالمي جديد، بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي إلى نادي الخلود، واقتراب عبد الله المعيوف من مغادرة قلعة العميد، ارتبط اسم النادي بالعديد من الحُراس المطلوبين لخوض فكرة اللعب في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

كابوس حمدالله .. الكشف عن موقف حامد البلوي من الاستمرار مع الخلود

كشفت تقارير صحفية، موقف حامد البلوي، من الاستمرار في عمله كمشرف عام على كرة القدم بنادي الخلود الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

كواليس جديدة تكشف سبب تحول وجهة بينتو من الاتحاد للنصر!

كشف الصحفي السعودي عدنان جستنيه، تفاصيل جديدة في الأزمة القائمة بين النصر والاتحاد بشأن صفقة الحارس البرازيلي بينتو، المنضم حديثًا إلى النصر (طالع التفاصيل).

عرش السومة يغريه .. عبد الرزاق حمدالله يحدد 3 أندية سعودية فقط للتفاوض معها

فرض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، نفسه ضمن أحد أهم الأعمدة في فريق الاتحاد السعودي، إلا أن رحلته تبدو قد شارفت على النهاية مع العميد (طالع التفاصيل).

لعل الثورة السعودية ترضى عنه! .. الاتحاد أمام نكبة كبرى وثغرات في حاجة للسد بالميركاتو الصيفي

وكأن "الثورة السعودية 2023" لم تطأ أقدامها نادي الاتحاد السعودي؛ الهلال سيطر على كافة البطولات، النصر نجح في احتلال الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن، والأهلي العائد من دوري يلو للدرجة الأولى حتى اختتم الموسم في المركز الثالث وحجز مقعده في كأس السوبر السعودي ودوري أبطال النخبة الآسيوية (طالع التفاصيل).