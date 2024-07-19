عملاق إنجليزي يخطط لإعادة كانتي إلى البريميرليج .. والاتحاد يعلن موقفه بوضوح

لوبيتيجي يعود لتحقيق حلمه مع ريال مدريد

بعد تألقه المفاجئ مع منتخب فرنسا خلال منافسات بطولة "يورو 2024"، جذب نجولو كانتي، لاعب الاتحاد، انتباه أحد الأندية الإنجليزية، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، إن ناجي وست هام يونايتد الإنجليزي، يرغب في ضم كانتي خلال الميركاتو الجاري، وسيتقدم بعرض قيمته 20 مليون جنيه إسترليني لإقناع النادي السعودي بإطلاق سراحه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق الهامرز يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي، بعدما فشل كالفين فيليبس في إقناع الإدارة والجماهير بمستواه، خلال فترة الإعارة من مانشستر سيتي الموسم الماضي.

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وأوضحت أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي الذي حل محل ديفيد مويس في نهاية الموسم الماضي، مُعجب منذ فترة طويلة بكانتي وأراد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي خلال فترة تدريبه القصيرة لريال مدريد.

وأكدت "جارديان"، أن وست هام كان مهتمًا في البداية بلاعب الوسط الإسباني أليكس جارسيا، لكن الأخير اختار الانضمام إلى بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن، لتتجه بوصلة النادي الإنجليزي إلى التعاقد مع لاعب تشيلسي السابق.

وفي نفس السياق، كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو خبير الانتقالات في أوروبا، أن هناك محادثات بالفعل بدأت بين إداراتي وست هام والاتحاد من جانب، ومع اللاعب الفرنسي من جانب آخر.

وأوضح أن الموقف الحالي لإدارة الاتحاد هي عدم التفريط في خدمات كانتي، لأنه من الأعمدة الأساسية ويتمسك المدرب الجديد لوران بلان باستمراره في الفريق من أجل إعادته إلى المنافسة في الموسم الجديد.

يذكر أن نجولو كانتي الذي لعب لأندية ليستر سيتي وتشيلسي وحقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، قدم أداءً مميزًا في يورو 2024، وساهم في وصول فرنسا إلى نصف النهائي، لكن لم يستطع الفريق عبور عقبة إسبانيا "البطل" وغادر البطولة.