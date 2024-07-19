عرش السومة يغريه .. عبد الرزاق حمدالله يحدد 3 أندية سعودية فقط للتفاوض معها

المهاجم المغربي يتراجع عن اتفاقه مع التعاون!

فرض النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، نفسه ضمن أحد أهم الأعمدة في فريق الاتحاد السعودي، إلا أن رحلته تبدو قد شارفت على النهاية مع العميد.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن حمدالله يقترب من الرحيل عن الاتحاد، ورغم تلقيه أكثر من عرض خليجي قوي، لكنه يفضل البقاء في الدوري السعودي من أجل هدف شخصي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حمد الله يفضل الانتقال في الدوري السعودي إلى 3 أندية فقط هي التعاون أو الشباب أو الاتفاق، لكنه يريد عقدًا لمدة عامين وليس لعام واحد.

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وكان حمد الله قد توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي التعاون للانتقال إلى صفوفه، والذي أصر على أن يكون العقد عامًا واحدًا فقط، وهو ما لا يرضي طموحات المهاجم المغربي.

وأوضحت "الشرق الأوسط"، أن حمدالله فتح باب المفاوضات مع نادي الشباب الذي يبدو الأقرب إلى ضمه، لكن التوقيع النهائي لم يتم بعد وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وختمت بأن حمد الله الذي ارتدى شعار فريقي النصر والاتحاد، يرغب في تحطيم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي عبر التاريخ، حيث يملك في رصيده التهديفي 129 هدفًا، ويحتل الوصافة خلف النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السابق بفارق 15 نقطة.