صفقة مفاجئة .. الاتحاد يسبق عملاقي إنجلترا ويقترب من خطف "جوهرة كولومبية"

مفاجأة كبرى في ميركاتو نادي الاتحاد..

اقترب نادي الاتحاد السعودي، من حسم صفقة مفاجئة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعيدًا عن الجناح الفرنسي موسى ديابي.

كل الأنظار تتجه حاليًا، إلى انتقال ديابي "المرتقب" من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي إلى العميد الاتحادي، في صيف العام الحالي.

ولكن.. شبكة "Deportes RCN" أعلنت مساء اليوم الجمعة، اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع النجم الكولومبي ياسر إسبريلا، جناح وصانع ألعاب نادي واتفورد الإنجليزي.

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الشبكة الكولومبية كشفت عن أن الاتحاد، عرض مبلغ 25 مليون يورو على واتفورد؛ من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي، إلى جانب راتب سنوي ضخم للاعب نفسه.

وأوضحت الشبكة أن إسبريلا البالغ من العمر 20 سنة، مرحب تمامًا بفكرة الانتقال إلى الملاعب السعودية، خلال صيف العام الحالي؛ على الرغم من وجود اهتمام من عملاقي إنجلترا مانشستر يونايتد وآرسنال.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد وآرسنال "لم يقدما" أي عرض رسمي إلى واتفورد - حتى الآن -، للتعاقد مع ياسر إسبريلا، على الرغم من هذا الاهتمام الكبير.

إسبريلا يعتبر من أهم المواهب في كولومبيا حاليًا، وكان أحد العناصر التي صعدت مع المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة "كوبا أمريكا 2024"، على الرغم من مشاركته في مباراة واحدة فقط.

جدير بالذكر أن إسبريلا، سجل 7 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 86 مباراة رسمية مع واتفورد، منذ أن انضم إليه في صيف 2022 وحتى الآن.