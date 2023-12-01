أخبار الاتحاد اليوم | تمثيلية حمد الله .. وجوتا قد لا ينضم إلى توتنهام!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

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ينتظرون خطوة الاتحاد القادمة .. 4 أندية إنجليزية تتنافس على خدمات أحمد حجازي

كشف موقع "تيم توك" عن استعداد 4 أندية إنجليزية للتوقيع مع أحمد حجازي مدافع الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، لكنهم ينتظرون خطوة الفريق السعودي القادمة تجاهه. "اقرأ التفاصيل"

كريم بنزيما أمام الخليج .. بداية مبهرة تنتهي بـ"مأساة" ترعب جماهير الاتحاد

عندما يبدع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، داخل المستطيل الأخضر، فلابد على المشجع الاتحادي، أن يعلم أن فريقه، سوف يفوز في أي مباراة يلعبها، مهما كان اسم النادي المنافس. "اقرأ التفاصيل"

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كريم بنزيما مهدد بـ"الغياب" عن كأس العالم للأندية .. ونقطة أمل لجماهير الاتحاد!

قبل 12 يومًا فقط من مشاركة نادي الاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية 2023، تلقى الفريق الأول لكرة القدم، ضربة موجعة، بإصابة المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | "فرحة لم تكتمل" .. الاتحاد يجتاح الخليج في ليلة إصابة بنزيما والأهداف الجميلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا غاليًا على الخليج، بأربعة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

وداعًا لعهد سانتو المظلم .. شخصية مارسيلو جاياردو تنقذ الاتحاد من هزة كريم بنزيما

من الممكن أن تملك أفضل اللاعبين، ولكن ليس سهلًا أن يكون لديك "شخصية البطل"؛ هذا هو حال الساحرة المستديرة الآن، والتي تغيرت كثيرًا عن السابق. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تمثيلية عبد الرزاق حمد الله .. الكشف عن خطأ تحكيمي كبير في مباراة الاتحاد والخليج

كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن خطأ كبير في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الخليج، مساء يوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

وليد الفراج يقول الكلمة الأخيرة في إصابة كريم بنزيما .. هذا موقفه مع الاتحاد!

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ بعد إصابته أمام الخليج. "اقرأ التفاصيل"

مدرب توتنهام قد يتسبب في إبقاء جوتا مع الاتحاد!

على الرغم من تزايد الأخبار خلال الأيام الأخيرة بشأن اقتراب النجم البرتغالي جوتا من الانتقال إلى توتنهام الإنجليزي، إلا مدربهم أنجي بوستيكوجلو قد يتسبب في تعطيل الصفقة! "اقرأ التفاصيل"

ارتبط اسمه بالاتحاد .. باولو مالديني يعلق لأول مرة على العمل في السعودية

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن نادي الاتحاد يُفاوض الأسطورة باولو مالديني من أجل تولي منصب المدير الرياضي للنادي، ليعلق نجم ميلان السابق على تلك الأخبار. "اقرأ التفاصيل"

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