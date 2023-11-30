فيديو | تمثيلية عبد الرزاق حمد الله .. الكشف عن خطأ تحكيمي كبير في مباراة الاتحاد والخليج

هل ساعد هذا الخطأ نادي الاتحاد على الفوز؟

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كشف المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، عن خطأ كبير في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الخليج، مساء يوم الخميس.

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الاتحاد فاز على الخليج (4-2)، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

القحطاني أوضح أن حكم المباراة، احتسب ركلة جزاء "غير صحيحة" للعميد الاتحادي، في الدقيقة 61، سجل منها المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هدف فريقه الثالث.

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وأشار المستشار التحكيمي، إلى أن حمد الله كان يريد السقوط داخل منطقة الجزاء، منذ بداية اللعبة؛ حيث ذهب بقدمه اليمنى، إلى جسد لاعب الخليج.

وشدد عبد الله القحطاني، على أن التلامس في اللعبة التي تم احتساب ركلة جزاء للاتحاد بسببها، كان بسيطًا للغاية؛ حيث كان يجب على الحكم، استكمال المباراة بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان متقدمًا بهدفين لواحد على الخليج، قبل احتساب هذه الركلة الجزائية، والتي مهدت لحصد العميد، نقاط المباراة كاملة، بعد ذلك.

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