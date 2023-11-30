ينتظرون خطوة الاتحاد القادمة .. 4 أندية إنجليزية تتنافس على خدمات أحمد حجازي

اللاعب المصري سبق أن خاض تجارب ناجحة في إنجلترا

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كشف موقع "تيم توك" عن استعداد 4 أندية إنجليزية للتوقيع مع أحمد حجازي مدافع الاتحاد خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، لكنهم ينتظرون خطوة الفريق السعودي القادمة تجاهه.

المدافع المصري تعافى تمامًا من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والتي تعرض لها نهاية الموسم الماضي وأجبرته على البقاء خارج قائمة فريقه المحلية، وقد بات جاهزًا للعب ويُتوقع أن يكون جزءًا من كتيبة العميد في كأس العالم للأندية في ديسمبر القادم.

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الصورة في السعودية غير واضحة بعد فيما يخص مستقبل حجازي، إذ يتحدث البعض عن ضرورة فسخ عقده واستبداله بمدافع آخر جاهز ومن الصف الأول أو الثاني في أوروبا، على غرار الهلال والنصر، فيما يؤكد البعض أنه يستطيع العودة وقيادة دفاع الفريق من جديد كما فعل منذ انضم إليه.

وما زاد من غموض الموقف رحيل المدرب السابق نونو سانتو، والذي أصر على استمرار حجازي رغم الإصابة، واستبداله بالأرجنتيني مارسيلو جاياردو والذي سيُقيم حالة اللاعب من جديد.

"تيم توك" أوضح أن أندية بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلزبره وكارديف سيتي من إنجترا يُتابعون وضع حجازي ويستعدون لمحاولة التوقيع معه حال فسخ عقده مع الاتحاد، مشيرًا كذلك إلى أن سلتيك ورينجرز من اسكتلندا يرغبان أيضًا بضمه.

يُشار إلى أن بيرنلي وشيفيلد يونايتد ينشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يلعب كارديف سيتي وميدلزبره في دوري الدرجة الأولى.

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