ارتبط اسمه بالاتحاد .. باولو مالديني يعلق لأول مرة على العمل في السعودية

تعرف على ما قاله مالديني على فكرة العمل بالسعودية

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انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن نادي الاتحاد يُفاوض الأسطورة باولو مالديني من أجل تولي منصب المدير الرياضي للنادي، ليعلق نجم ميلان السابق على تلك الأخبار.

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وكان الاتحاد قد أعلن خلال شهر سبتمبر الماضي، عن التعاقد مع دومينجو سواريز، من أجل تولي منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلال المرحلة المقبلة.

وقال مالديني خلال تصريحات لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية: "لن أقبل أبدًا الانضمام إلى نادٍ إيطالي آخر، ربما قد أعمل في نادٍ كبير آخر".

وعلق مالديني على فكرة العمل في السعودية، حيث قال: "من يدري، يمكن أن يكون فكرة".

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وتواجد مالديني رفقة النجم الإسباني دافيد فيا في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، من أجل الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

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