كريم بنزيما مهدد بـ"الغياب" عن كأس العالم للأندية .. ونقطة أمل لجماهير الاتحاد!

رعب في نادي الاتحاد بعد إصابة كريم بنزيما

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قبل 12 يومًا فقط من مشاركة نادي الاتحاد السعودي، في كأس العالم للأندية 2023، تلقى الفريق الأول لكرة القدم، ضربة موجعة، بإصابة المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

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بنزيما تعرض للإصابة، في مباراة الاتحاد والخليج، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وحسب الدكتور عبد العزيز التويجري، أخصائي العلاج الطبيعي، يُعاني المهاجم الفرنسي الكبير، من الإصابة على مستوى عضلة الحوض؛ حيث قد تمتد فترة غيابه من 5 أيام إلى أسبوعين، إذا كان التمدد أو التمزق، من الدرجة الأولى.

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أما إذا كانت الإصابة تمزق من الدرجة الثانية أو الثالثة، فإن غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر، قد يمتد من أسبوعين إلى 3 أو 4 أشهر؛ وفقًا لما ذكره التويجري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

ومن ناحيته.. أعطى الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، الأمل إلى الجماهير الاتحادية، بشأن إصابة كريم بنزيما؛ وذلك في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس".

الشهراني كشف عن أن دكتور نادي الاتحاد، فحص بنزيما في البداية، وسمح له باستكمال المباراة؛ وهو ما قد يعني أن الإصابة بسيطة، قبل أن يتم استبدال اللاعب، فيما بعد.

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