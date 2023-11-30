فيديو | "فرحة لم تكتمل" .. الاتحاد يجتاح الخليج في ليلة إصابة بنزيما والأهداف الجميلة

الاتحاد يواصل مستواه التصاعدي مع المدرب الأرجنتيني الجديد مارسيلو جاياردو

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فوزًا غاليًا على الخليج، بأربعة أهداف مقابل اثنين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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بهذه النتيجة.. رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 28، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبفارق 10 نقاط عن الهلال "المتصدر"، الذي يخوض غدًا، ديربي الرياض الكبير أمام النصر "الوصيف".

الاتحاد دخل مباراة الخليج بقوة، ونجح في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة التاسعة، بواسطة محترفه البرازيلي إيجور كورونادو؛ بعد مجهود كبير من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

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بنزيما كاد أن يسجل بنفسه، هدف الاتحاد الثاني في الدقيقة 12؛ لولا تدخل القائم، الذي تصدى إلى تسديدته الصاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 سنة، مستواه الرائع في المباراة؛ حيث تحصل على ركلة جزاء، ترجمها بنجاح داخل شباك الخليج، في الدقيقة 29.

ونشر بنزيما، الرعب بين جماهير نادي الاتحاد في الدقيقة 32، عندما عانى من الإصابة؛ قبل أن يتم استبداله بعدها بـ5 دقائق، والدموع في عينيه.

وعقب خروج كريم بنزيما من الملعب، نشط الخليج بشكل واضح، ونجح في تقليص الفارق، بهدف سجله خالد ناري، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني.. انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يحصل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ركلة جزاء عقب مجهود فردي رائع، سجل منها هدف الاتحاد الثالث، في الدقيقة 65.

الهدف الثالث أعطى الطمأنينة إلى نجوم العميد الاتحادي، الذين لعبوا بهدوءٍ كبير؛ وهو ما اتضح في الهدف الرابع، الذي سجله الظهير الأيسر زكريا هوساوي، بعد تلاعبه بدفاعات الخليج، قبل الدخول إلى منطقة الجزاء، وتسديد الكرة داخل الشباك.

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، بدأ في إراحة نجومه خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛ وذلك بعد تأكده من الفوز، الأمر الذي استغله الخليج لـ"تقليص" الفارق مجددًا، بهدف عالمي سجله فواز الطريس، في الدقيقة الأخيرة؛ لتنتهي المباراة (4-2) للعميد.

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