أخبار الاتحاد اليوم | أسطورة العميد يثور بسبب الهلال وسر سفر كريم بنزيما المبكر

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الأول من يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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أحدهما سيرحل والآخر سيبقى .. الاتحاد يحسم مصير أول أجنبيين من "المهددين" بالخطر

يترقب الوسط الكروي السعودي عامة وجمهور الاتحاد خاصة خطوات الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لإعادة بناء الفريق من جديد، خاصة بعدما فقد كل فرصه في منافسة الهلال والنصر والأهلي على لقب الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

محمد نور يفتح النار: الاتحاد لم يُعامل مثل الهلال، ونونو سانتو لم يحترم نفسه

فتح محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل النار على مسؤولي برنامج استقطاب النجوم الأجانب لدوري روشن السعودي، متهمًا إياهم بالتقصير في حق الاتحاد وظلمه لحساب أندية أخرى. (طالع التفاصيل)

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وجه رسالة للإدارة بشأن حمدالله وحجازي .. محمد نور: رونالدو لن يُضيف شيئًا للاتحاد

أشاد محمد نور نجم الكرة السعودية المعتزل بهداف عام 2023 على الصعيد العالمي، كريستيانو رونالدو، لكنه أكد في نفس الوقت أنه لن يستطيع تقديم أي إضافة للاتحاد حال انضم إليه. (طالع التفاصيل)

بعد أخبار تمرده ورحيله .. سر سفر بنزيما لمدريد

رغم شخصيته الهادئة إلا أن كريم بنزيما مهاجم الاتحاد يُثير الكثير من الجدل تلك الأيام في السعودية، سواء لمستواه المتواضع منذ ارتدى قميص العميد أو لدوره في إقالة المدرب السابق نونو سانتو أو ما أثير مؤخرًا حول تمرده وغيابه عن المران ومغادرته البلاد وأخيرًا ما ذكره الصحفي محمد العميري حول تهديده النادي بالرحيل إن لم يتم دعم الفريق بنجوم كبار. (طالع التفاصيل)

"لن أعود سوى في تلك الحالة" .. بنزيما يُهدد الاتحاد بالرحيل في يناير

يبدو أن كريم بنزيما عازم تمامًا على إنجاح تجربته الجديدة مع نادي الاتحاد السعودي، رافضًا جدًا تكرار ما حدث في النصف الثاني من عام 2023 في السنة القادمة 2024. (طالع التفاصيل)

اتهامات قوية بعد التأجيل .. الطائي: الاتحاد ينتقم منا بسبب الهلال وبنزيما أدخل الشك في قلوبنا!

خرج ياسر الكنعان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الطائي، بتصريحات قوية واتهامات وجهها لنادي الاتحاد بعد تأجيل مواجهة الفريق، مطالبًا بمزيد من التحقيق في الواقعة. (طالع التفاصيل)

بعد اتهامه بالتحالف مع النصر .. الطائي يوضح حقيقة "معاداة" الاتحاد

لا تزال أزمة تأجيل مواجهة الاتحاد والطائي على صفيح ساخن، وسط محاولات من البعض باتهام الأخير بمعاداة الأول تحديدًا، في ظل اختلاف موقفه الحالي عما كان عليه مع النصر. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يواجه خطرًا من الهلال والأهلي .. طريق السعودية نحو نجم المغرب ممهد في الشتاء

يفرض نجوم المغرب أسماءهم على قوائم اهتمامات الأندية السعودية بعد إنجازهم في كأس العالم قطر 2022، والآن الصراع رباعي على أحدهم، الذي لن تكون مهمة حسم الأمور مع ناديه صعبة حال موافقته على مغادرة القارة العجوز. (طالع التفاصيل)

ليس محمد صلاح .. منافسة سعودية وتركية على نجم منتخب مصر

تتنافس أندية دوري روشن السعودي مع نظيرتها التركية، من أجل التعاقد مع أحد نجوم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

مغضوب عليه ويبحث عن فريق .. إلى أين وصل مطاريد أندية دوري روشن السعودي؟

شهدت انتقالات الصيف 2023 في دوري روشن السعودي، رحيل عدد كبير من اللاعبين المميزين عن الأندية، بعد التعاقد مع نجوم من العيار الثقيل، جعلوا العالم يتحدث عن تلك الانتقالات التاريخية، ولكن إلى أين وصل هؤلاء النجوم الذين رحلوا عن الدوري؟ (طالع التفاصيل)

بين حارس محظوظ ومقاتل محبط .. الفائزون والخاسرون من توقف الدوري السعودي

اختتم الجزء الأول من موسم 2023-2024 لدوري روش السعودي بعدما لعُبت منه 19 جولة هي جميع جولات الذهاب بجانب الأسبوعين الـ17 والـ18 ولم يتبق سوى مباراة مؤجلة واحدة بين الطائي والاتحاد أجلت من الأسبوع الأخير بسبب سوء الأحوال الجوية. (طالع التفاصيل)

هدف النصر السابق .. مدرب عالمي يعلن استعداده للانتقال إلى الدوري السعودي

يستعد أحد الأسماء التدريبية الكبيرة؛ للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

من أحرج جمهور الهلال والذي "يسجنه" النصر جزئيًا .. نجوم العالم في السعودية بين خيبة الأمل والإبداع

ضمت أندية دوري روشن السعودي العديد من النجوم الكبار الناشطين في الدوريات الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير، بعضهم في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية وبعضهم في ذروتها والبعض الآخر مازال يشق طريقه مثل جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي. (طالع التفاصيل)

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