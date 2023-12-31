بعد أخبار تمرده ورحيله .. الاتحاد يحسم مستقبل كريم بنزيما

المهاجم الفرنسي يثُير الكثير من الجدل

SHAHID

رغم شخصيته الهادئة إلا أن كريم بنزيما مهاجم الاتحاد يُثير الكثير من الجدل تلك الأيام في السعودية، سواء لمستواه المتواضع منذ ارتدى قميص العميد أو لدوره في إقالة المدرب السابق نونو سانتو أو ما أثير مؤخرًا حول تمرده وغيابه عن المران ومغادرته البلاد وأخيرًا ما ذكره الصحفي محمد العميري حول تهديده النادي بالرحيل إن لم يتم دعم الفريق بنجوم كبار.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

المهاجم الفرنسي لم يصعد لطائرة الاتحاد المتجهة إلى حائل يوم أمس لمواجهة الطائي في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، والتي لم تهبط لسوء الأحوال الجوية وعادت إلى جدة ومن ثم أجلت المباراة إلى السابع من فبراير القادم.

اللاعب تغيب عن الحصص التدريبية الثلاثة الأخيرة للاتحاد، وقد تحدث البعض عن تمرده ومغادرته السعودية لغضبه من الانتقادات الموجهة ضده ومن وضع الفريق بشكل عام، خاصة بعدما أغلق حسابه الرسمي على إنستجرام والذي يضم أكثر من 76 مليون متابع، وذلك في أعقاب هجوم الجماهير والإعلام عليه بعد خسارة العميد أمام النصر 5-2 وتقديمه لأداء مخيب.

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إذاعة كادينا سير الإسبانية أكدت أن الاتحاد متمسك تمامًا ببقاء بنزيما معه حتى نهاية عقده في صيف 2026، مشيرة إلى أن مغادرته السعودية كانت بسبب تعرضه للإصابة في قدمه، ولذا قرر النادي السماح له بالسفر وبدء عطلته مبكرًا.

يُشار إلى أن دوري روشن بدأ اليوم توقفًا طويلًا بسبب إقامة كأس آسيا.

SHAHID